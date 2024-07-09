Глава ОКР Поздняков: «Наши оппоненты пытаются разрушить всю систему спортивной подготовки в России»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Юношеские олимпийские игры Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2030 Олимпиада-2032 Олимпиада-2034 Фехтование

Станислав Поздняков заявил о беспрецедентном давлении на российский спорт.

«Отечественный спорт находится сегодня под беспрецедентным санкционным давлением. Наши оппоненты пытаются не только лишить возможности выступать на международных соревнованиях действующих атлетов, но и разрушить всю систему спортивной подготовки в России, демотивировать юные поколения выбирать спорт своей профессией.

Поэтому для нас вопрос сохранения и повышения конкурентоспособности резерва олимпийской команды России вышел на первый план. Сегодня Исполком ОКР (Олимпийского комитета России – Sports) единогласно утвердил реализацию проекта «Олимпийский резерв России – Детям лучшее».

У ОКР есть наработанная научно-методическая экспертиза, необходимый опыт экспертного сообщества, а главное, силы и желание реализовать данный проект, конечной целью которого является высокий результат на Играх летних Олимпиад в Лос-Анжелесе и Брисбене (2028 и 2032 годов соответственно – Sports), на Олимпийских зимних играх 2030 и 2034 годов.

Мы решили сконцентрировать свои усилия на этом направлении, так как убеждены в том, что успехи в спорте высших достижений являются безусловным предметом гордости всех жителей нашей страны и делают Россию по-настоящему великой спортивной державой в мире.

Важно и то, что в 2026 и 2028 годах пройдут очередные летние и зимние Юношеские олимпийские игры. Предполагается, что наша юношеская олимпийская команда будет иметь возможность участия в них без каких-либо ограничений», – написал президент ОКР Поздняков в своем телеграм-канале.

25 комментариев
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Ложь. Вы и сами с этим прекрасно справляетесь.
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Поздняков: «Наши оппоненты пытаются разрушить всю систему спортивной подготовки в России» --- Да, у Обамка ссыт в подъездах, гадёныш.
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Но чтобы у них ничего не вышло, будем действовать на опережение и развалим её сами. Оставим оппонентов с носом
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И почему к нам такое отношение, мы такие хорошие, пушистые, никого не обижаем, а́ они нас везде забанили?
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Неужели это ваши оппоненты пообещали Игры дружбы и... всех надули? Или они ночью пробираются на стадионы, базы, катки и... забирают свое зарадное оборудование обратно домой, те же коньки? Остамляч вас со скрепными отечественными аналоговнет?
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Ну и гад же, господин генерал, этот Ржевский! Он ещё вам и в штаны нагадил!
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Да нет, вы сами её разрушаете,стасик
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Поздняков: «Наши оппоненты пытаются разрушить всю систему спортивной подготовки в России» --- Всё проще, подполковник - они просто не хотят вас видеть.
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Опять этот с обсессивно-компульсивным бредит.
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Ответ ыеем
Комментарий скрыт
а причем тут "Русич", "Эспаньола" и другие батальоны?
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Поздняков: «Наши оппоненты пытаются разрушить --- а мы всё к ним лезем и лезем. Нас в дверь, а мы в окно...
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Да, Обама и Байден все никак не успокоятся, гадят и гадят в подъездах.
Стасик, вы сами прекрасно с этим справляетесь, никакие помощники не нужны
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Да вы своими заявлениями и вставлянием палок в колеса спортсменам сами быстрее все разрушите.
Ни игр Брикс, ни дружбы нормально не организовать не можете. И к тем, кто выбрал Олимпиаду отношение "мы их не знаем" в лучшем случае.
С той стороны те ещё гниды, и если люди оказываются целой командой тоже понять можно.
Но вы сами не сделали ничего для того, чтобы она туда полноценно поехали, и альтернативы кроме денег никакой не предложили
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Вам что, стимуляторы жрать запрещают?
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Бывают люди, а тут гуано на блюде
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Они пытаются, а мы цап-царап😏
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Ответ ыеем
Комментарий удален модератором
ой, а кто это такой маленький НЕнацик разыгрывает национальную карту? (причем ошибочно)
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А еще тут подойдет цитата Тарасовой "искат г.... в себе"
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А говорили на коленях приползут, а оказывается на них уже Поздняков. С нами же больше половины человечества, в чем проблема.
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Влажные мечты стасика.Кто ж тебя ждёт в Лос-анджелесе в 28-м году.,ещё и в Австралию собрался в 32-м. Дурилка картонная
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Ответ Savardus
а причем тут "Русич", "Эспаньола" и другие батальоны?
Комментарий удален модератором
Ответ Viks
Поздняков: «Наши оппоненты пытаются разрушить всю систему спортивной подготовки в России» --- Всё проще, подполковник - они просто не хотят вас видеть.
Ну вот зачем эта клевета? — он полковник, а не подполковник.
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Ответ Michael1969
Ну вот зачем эта клевета? — он полковник, а не подполковник.
Повысили? Я не очень слежу за филькиными званиями и наградами.
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