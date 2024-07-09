Глава ОКР Поздняков: «Наши оппоненты пытаются разрушить всю систему спортивной подготовки в России»

Станислав Поздняков заявил о беспрецедентном давлении на российский спорт.

«Отечественный спорт находится сегодня под беспрецедентным санкционным давлением. Наши оппоненты пытаются не только лишить возможности выступать на международных соревнованиях действующих атлетов, но и разрушить всю систему спортивной подготовки в России, демотивировать юные поколения выбирать спорт своей профессией.

Поэтому для нас вопрос сохранения и повышения конкурентоспособности резерва олимпийской команды России вышел на первый план. Сегодня Исполком ОКР (Олимпийского комитета России – Sports) единогласно утвердил реализацию проекта «Олимпийский резерв России – Детям лучшее».

У ОКР есть наработанная научно-методическая экспертиза, необходимый опыт экспертного сообщества, а главное, силы и желание реализовать данный проект, конечной целью которого является высокий результат на Играх летних Олимпиад в Лос-Анжелесе и Брисбене (2028 и 2032 годов соответственно – Sports), на Олимпийских зимних играх 2030 и 2034 годов.

Мы решили сконцентрировать свои усилия на этом направлении, так как убеждены в том, что успехи в спорте высших достижений являются безусловным предметом гордости всех жителей нашей страны и делают Россию по-настоящему великой спортивной державой в мире.

Важно и то, что в 2026 и 2028 годах пройдут очередные летние и зимние Юношеские олимпийские игры. Предполагается, что наша юношеская олимпийская команда будет иметь возможность участия в них без каких-либо ограничений», – написал президент ОКР Поздняков в своем телеграм-канале.