Светлана Мастеркова: «Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред»
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что бывшая спортсменка была госпитализирована в одну из московских больниц. По информации канала, у 57-летней Мастерковой была диагностирована агрессивная злокачественная опухоль мозга. Несколько дней назад в больнице ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой.
«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю.
Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред.
Утром позвонила подруга, спрашивает: «Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения гуляли, мороженое ели».
Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже! Я вас обнимаю, не обращайте внимания. Нет слов», – сказала Светлана Мастеркова в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.
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