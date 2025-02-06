Светлана Мастеркова: «Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред»

Двукратная олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла слухи о госпитализации.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что бывшая спортсменка была госпитализирована в одну из московских больниц. По информации канала, у 57-летней Мастерковой была диагностирована агрессивная злокачественная опухоль мозга. Несколько дней назад в больнице ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты, после чего отпустили домой.

«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю.

Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред.

Утром позвонила подруга, спрашивает: «Бедная, что с тобой? Вчера на дне рождения гуляли, мороженое ели».

Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже! Я вас обнимаю, не обращайте внимания. Нет слов», – сказала Светлана Мастеркова в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.