Трамп посетит Супербоул-2025. Он станет первым президентом США, который пришел на финал НФЛ
Президент США Дональлд Трамп посетит Супербоул-2025.
Матч, в котором сыграют «Филадельфия» и «Канзас-Сити», пройдет 10 февраля в Новом Орлеане (2:30 по мск).
Трамп станет первым действующим президентом США, посетившим финал Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Источник сообщил, что в пятницу и субботу на стадионе будет значительно меньше персонала в целях проведения проверок безопасности, и многим людям из персонала было сказано не приходить на арену в оба дня.
Этот источник охарактеризовал подготовку как «очень серьезную» и «довольно интенсивную», сравнив уровень проверок на месте с саммитом G7.
Трамп стал президентом США, потому что не получил команду в НФЛ. Он мстит за это уже 40 лет
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: CNN
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