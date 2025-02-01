Лысенко о «Битве полов»: «Результатом совсем недоволен. Постараюсь исправить сегодняшние ошибки на «Русской зиме»

Прыгун в высоту Данил Лысенко недоволен прыжками на турнире «Битва полов».

Легкоатлет победил с результатом 2,29 м.

«В целом у меня эмоции положительные после этого турнира, я был очень рад оказаться вновь на этом замечательном старте и в четвертый раз победить.

Но результатом я совсем недоволен, потому что это не тот результат, на который я рассчитывал. Теперь постараюсь исправить сегодняшние ошибки через неделю на «Русской зиме», – сказал Лысенко.