РУСАДА предложило изменения в кодексе WADA, регламентирующие ответственность национальных антидопинговых организаций

РУСАДА предложило WADA внести изменения во Всемирный антидопинговый кодекс.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) ведет работу над новой редакцией кодекса, которая вступит в силу в 2027 году.

«Мы считаем необходимым внести изменения в положения Всемирного антидопингового кодекса и стандартов, определяющие границы ответственности национальных антидопинговых организаций за соответствие текста документов, регламентирующих сферу борьбы с допингом в спорте.

Национальные антидопинговые организации должны нести ответственность исключительно за соответствие кодексу положений разрабатываемых ими антидопинговых правил. Правил, на основании которых национальные антидопинговые организации осуществляют свою деятельность.

При этом организации не должны признаваться несоответствующими кодексу в случае возникновения у WADA или иных учреждений вопросов в отношении нормативных актов, разработка и утверждение которых выходит за рамки полномочий, компетенции и юрисдикции национальных антидопинговых организаций.

Мы говорили об этом несколько раз и сейчас внесли это требование по средствам специальной программы. Обсуждали несправедливость предъявления требования об изменении федерального законодательства к независимым антидопинговым агентствам на международном форуме в Минске. Многие коллеги из других стран согласились с нашей позицией», – рассказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова.

На данный момент РУСАДА по-прежнему лишено статуса соответствия кодексу WADA. В частности, аудит выявил несоответствия с российским законодательством.