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«Очень печально, когда спортсмен покупает добавку, на которой нет ни слова о том, что в ней запрещенное вещество». Тренер бегуна Игоря Образцова – о допинг-бане

Тренер легкоатлета Игоря Образцова назвала причину его допинг-бана.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бегуна Образцова на три года. Его результаты, достигнутые с 17 июня 2023-го, аннулируются.

«Игоря дисквалифицировали после того, как он употребил загрязненный БАД, это было уже второе подобное нарушение. Образцов сумел доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, поэтому за это повторное нарушение ему дали только три года.

Очень печально, когда спортсмен покупает добавку, на которой нет ни слова о том, что в ней содержится запрещенное вещество. В нашем случае это экстракт герани, который разрешен только во внесоревновательный период, а Игоря тестировали после июньского Мемориала Игнатьева в Чебоксарах.

Тот сезон для Игоря изначально складывался очень непросто, он сумел очень быстро вернуться на беговую дорожку после аппендицита и реанимации. Поэтому мы и решили использовать БАД, чтобы ускорить процесс восстановления», – сообщила личный тренер спортсмена Арина Фомина.

Образцову 29 лет, он многократный чемпионом России в спринтерских дисциплинах. В 2019 году он уже был дисквалифицирован за допинг.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Игорь Образцов
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