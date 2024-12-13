Петр Фрадков: «Абсолютным приоритетом исполкома ОКР станет работа по возвращению российских спортсменов на мировую арену»

Петр Фрадков назвал приоритетные задачи нового исполкома ОКР.

Фрадков был избран вице-президентом Олимпийского комитета России. Он возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«Российский спорт всегда будет сильным и великим. Это подтверждено достижениями наших спортсменов, их стойкостью и волей к победе даже в обстоятельствах изоляции от большинства международных соревнований.

Поэтому абсолютным приоритетом исполкома ОКР станет работа по возвращению российских спортсменов на мировую арену наряду с восстановлением наших позиций в международных общественных организациях.

Кроме того, среди приоритетных задач – оказание спортсменам, тренерскому составу и всему персоналу максимальной поддержки. Уверен, вместе мы восстановим лидирующие позиции в традиционно сильных для нас олимпийских дисциплинах», – сказал председатель ПАО «Промсвязьбанк».