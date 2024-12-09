Российское антидопинговое агентство в ноябре получило 12 запросов на терапевтические исключения
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопинговго агентства (РУСАДА).
«В ноябре в РУСАДА поступило 12 запросов на оформление терапевтического использования, 7 запросов из ранее поданных были одобрены», — говорится в сообщении.
В январе РУСАДА получило 9 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций, в феврале – 23, в марте – 20, в апреле – 6, в мае – 11, в июне – 6, в июле – 11, в августе – 5, в сентябре – 14, в октябре – 17.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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