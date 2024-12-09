1

Российское антидопинговое агентство в ноябре получило 12 запросов на терапевтические исключения

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопинговго агентства (РУСАДА). 

«В ноябре в РУСАДА поступило 12 запросов на оформление терапевтического использования, 7 запросов из ранее поданных были одобрены», — говорится в сообщении. 

В январе РУСАДА получило 9 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций, в феврале – 23, в марте – 20, в апреле – 6, в мае – 11, в июне – 6, в июле – 11, в августе – 5, в сентябре – 14, в октябре – 17.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoРУСАДА
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Суд в Москве отказался рассматривать иск легкоатлета Лобыни к РУСАДА
1вчера, 12:18
РУСАДА получило рекордное число запросов на терапевтические исключения в 2024-м
711 декабря, 08:00
РУСАДА в последний раз проверяло на допинг Надежду Понтелеенко в апреле
1719 ноября, 10:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Суд в Москве отказался рассматривать иск легкоатлета Лобыни к РУСАДА
1вчера, 12:18
Саммит Международного олимпийского комитета поддержал кандидатуру Баньки на выборах президента WADA
57 декабря, 15:57
Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России
506 декабря, 13:47
Томас Бах: «За Играми в Париже следили 5 млрд человек. Олимпиада оправдала ожидания мира»
395 декабря, 15:09
WADA закрыло дело в отношении антидопингового центра Украины по вопросу статуса несоответствия
275 декабря, 13:32
Президент WADA Банька о выдвижении на новый срок: «Мы усилили систему в последние годы. Но она неидеальная, требует усовершенствования – считаю, мы способны это сделать»
125 декабря, 09:00
WADA допускает, что не получит взнос от России в 2025 году
395 декабря, 07:37
МОК продолжит политику в отношении допуска российских спортсменов в нейтральном статусе
653 декабря, 17:56
Путин обсудит с Минспорта проведение регулярных соревнований для ветеранов СВО
793 декабря, 15:36
Олимпийский чемпион Уилфред Бунгей о недопуске россиян: «Запрет должен быть отменен. Это позор для организаторов соревнований»
113 декабря, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября, 05:21
Владимир Путин: «В сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы»
17 октября, 17:46
Министр спорта Ирака: «Мы осуждаем, что России не дают участвовать во многих спортивных состязаниях»
117 октября, 16:04
Министр спорта Того: «Спорт попал в ловушку мира, которым управляют люди, не думающие о спорте»
717 октября, 15:58
Дмитрий Чернышенко: «Новое руководство ОКР должно обеспечить эффективность работы каждого участника отрасли на общий результат»
715 октября, 10:43
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
223 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
110 сентября, 12:57