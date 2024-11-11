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Елена Вяльбе: «Коу всегда был русофобом, вряд ли сейчас он будет топить за то, чтобы Россия вернулась в олимпийскую семью. С его политикой мы давно знакомы»

Елена Вяльбе не верит, что Коу намерен вернуть россиян на международную арену.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил в интервью Sportsin: «Мы должны найти способ вернуться для российских и белорусских спортсменов, когда это будет правильно. Рабочая группа изучает этот вопрос».

«Коу смягчил риторику в отношении российских спортсменов? Все европейские политики, большие руководители — как политические проститутки. По-другому их и назвать не могу.

Они еще не знают, куда будет дуть ветер. Сейчас он имеет два направления.

Коу всегда был русофобом, вряд ли сейчас он будет топить за то, чтобы Россия вернулась в олимпийскую семью. С его политикой мы давно знакомы», — сказала Елена Вяльбе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoМОК
logoЕлена Вяльбе
logoСебастьян Коу
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