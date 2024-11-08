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Игорь Левитин: «Путин поддержал решение Фонда поддержки олимпийцев о выплате ветеранам от 70 лет и старше»

Владимир Путин одобрил выплаты российским ветеранам спорта.

Об этом на торжественном вечере Российского союза спортсменов сообщил советник президента РФ Игорь Левитин. 

«Я хотел бы сказать, что президент РФ поддержал решение Фонда поддержки олимпийцев о выплате ветеранам от 70 лет и старше.

Хотел бы поблагодарить фонд поддержки за 70 миллионов рублей, чтобы поддержать наше старшее поколение. Чтобы они могли с уверенностью болеть за наши будущие победы», — сказал Левитин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoВладимир Путин
logoИгорь Левитин
logoМатч ТВ
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