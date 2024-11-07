Смирнов о Дегтяреве во главе ОКР: «Общение государственного человека, представляющего правительство, во всех переговорах будет придавать вес»
Виталий Смирнов считает, что совмещение Михаилом Дегтяревым постов в Министерстве спорта РФ и Олимпийском комитете России пойдет на пользу спорту.
Сегодня исполком ОКР принял досрочный уход в отставку главы организации Станислава Позднякова и назначил на 13 декабря выборы нового президента.
Ранее кандидатура министра спорта Дегтярева была предложена по должность нового главы ОКР.
— Кто может возглавить ОКР?
— Здесь все понятно: речь идет о министре спорта.
— Это пойдет на пользу российскому спорту?
— Думаю, что в данной ситуации — безусловно. В том положении, в котором мы сейчас оказались, когда нам диктуют условия и так далее, общение государственного человека (с международными спортивными организациями), представляющего не только общественную организацию, но и правительство, во всех переговорах будет придавать вес, — сказал почетный президент ОКР Виталий Смирнов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий