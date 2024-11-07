Смирнов о Дегтяреве во главе ОКР: «Общение государственного человека, представляющего правительство, во всех переговорах будет придавать вес»

Виталий Смирнов считает, что совмещение Михаилом Дегтяревым постов в Министерстве спорта РФ и Олимпийском комитете России пойдет на пользу спорту.

Сегодня исполком ОКР принял досрочный уход в отставку главы организации Станислава Позднякова и назначил на 13 декабря выборы нового президента.

Ранее кандидатура министра спорта Дегтярева была предложена по должность нового главы ОКР.

— Кто может возглавить ОКР?

— Здесь все понятно: речь идет о министре спорта.

— Это пойдет на пользу российскому спорту?

— Думаю, что в данной ситуации — безусловно. В том положении, в котором мы сейчас оказались, когда нам диктуют условия и так далее, общение государственного человека (с международными спортивными организациями), представляющего не только общественную организацию, но и правительство, во всех переговорах будет придавать вес, — сказал почетный президент ОКР Виталий Смирнов.