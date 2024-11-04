Канцлер ФРГ выступил за проведение летней Олимпиады в Германии в 2040 году
Канцлер ФРГ выступил за проведение летних Олимпийских игр в Германии в 2040 году.
«Пришло время. Попытки предпринимались неоднократно после Мюнхена 1972 года. В следующий раз, я думаю, это должно сработать.
В 2040 году Германия будет отмечать 50-летие своего воссоединения, и это лучший повод для проведения Олимпиады в стране», – заявил Олаф Шольц.
В июле правительство ФРГ одобрило заявку Национального олимпийского комитета Германии на проведение Игр 2040 года.
Интерес к проведению Игр выразили Берлин, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и регион Рейн-Рур.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Tages Spiegel
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