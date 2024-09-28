Бубка или Дюплантис: кто более великий? Детальный разбор

Арман Дюплантис – лицо современной легкой атлетики. Никого ярче и успешнее там не было со времен Болта.

На шведа собираются стадионы: этот парень способен установить мировой рекорд в любой день. Дюплантис – один из самых экстраординарных спортсменов в истории. Не только легкой атлетики – вообще. Вместе с тем, пока его нельзя назвать величайшим шестовиком всех времен.

Потому что Сергей Бубка в 80-е и 90-е тоже выдавал что-то магическое. И мы в цифрах покажем, что Дюплантису предстоит многое сделать, чтобы превзойти советскую легенду по всем параметрам.

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Итак, шведу в ноябре исполнится 25 лет. Его главный аргумент – абсолютный результат. 6,26 vs 6,15 Бубки. Но сравнивать исключительно в этом ключе не совсем корректно:

а) у Сергея была другая реальность, он двигался по сантиметру, а задачи любой ценой дойти, например, до 6,30 тогда не было;

б) шест – штука технологичная, и, естественно, в наше время они поинтереснее, чем 30 лет назад.

Родись Дюплантис в 1963-м, а Бубка в 1999-м – еще непонятно, как все сложилось бы.

Тем не менее, мы нашли критерии, по которым можно сравнить великих и получить объективную картину.

Продолжительность карьеры

В глобальных масштабах карьера Бубки началась в 19 – с победы на ЧМ-83. Последний большой турнир (ЧМ-97) Сергей выиграл в 33. А закончил в 36 лет – на неудачной Олимпиаде в Сиднее. При этом последние 3 года больше мучился, чем выступал. Хотя и 15 лет на троне – впечатляюще.

Дюплантис уже в 18 затащил чемпионат Европы (Берлин-2018). Скоро ему 25. И сколько нас еще будет радовать швед – загадка.

Главные старты

Олимпийские игры. 2:1 в пользу Дюплантиса. Здесь Мондо, взяв Токио и Париж, уже превзошел Сергея.

Но Олимпиады – самый уязвимый пункт в карьере Бубки. У него с Играми драматичные отношения:

● Лос-Анджелес-84: бойкот СССР;

● Сеул-88: победа (хотя все было на тоненького, золотые 5,90 он перелез с третьей попытки, а так бы остался четвертым);

● Барселона-92: рекордсмен мира (6,11 на тот момент) сенсационно забаранил – не взял начальную высоту в финале;

● Атланта-96: не смог прыгать из-за травмы;

● Сидней-2000: снова баранка в квалификации.

Чемпионаты мира. А вот здесь уверенно ведет Бубка – 6:2.

Первый ЧМ он взял в 19 – в Хельсинки-83. Дюплантис в том же возрасте выступал в Дохе-2019, но по попыткам проиграл Сэму Хендриксу и остался вторым.

Бубка выиграл аж 6 чемпионатов мира – подряд. При этом в 1983-1991-м турниры проводились раз в 4 года, а не каждые 2, как сейчас. Советский шестовик во второй половине 80-х звенел, поэтому с высокой долей вероятности взял бы турниры в 85-м и 89-м. И тогда бы Сергей был 8-кратным чемпионом мира, а это уже что-то совсем невообразимое.

Если убрать сослагательное наклонение, то шведу, чтобы догнать Бубку, нужно выиграть еще 4 ЧМ. При идеальных раскладах он сможет сделать это к 2031-му. Мондо на тот момент будет 31 год. Чтобы стать единоличным лидером, побеждать нужно до 33.

Исполнить этот номер трудно. Сейчас соперников у Дюплантиса не видно и близко, но где гарантии, что он еще 6-8 лет будет стабилен и обойдется без травм?

Процент поражений

Оба много стартовали и практически все время побеждали. Поэтому мы зашли с другой стороны и проверили: а кто из них чаще проигрывал?

Если суммировать статистику к 25-летию, получается:

● у Бубки 72 старта и 8 поражений. Процент побед – 88,9;

● у Дюплантиса 126 стартов и 21 одно поражение. Процент побед – 83,3.

Бубка на старте карьеры вычищал абсолютно все. Его первая большая неудача – Барселона-92, Сергею на тот момент было 28 лет.

Дюплантис же из значимого отдал только ЧМ-2019. Тогда ему было 19.

Мировые рекорды

Если открыть Википедию или справочники, может показаться, что Дюплантис по этому показателю никогда не догонит Бубку. У Сергея – 35 рекордов, а у Мондо – только 10. «Только»…

Но есть нюанс: раньше рекорды на стадионах и в закрытых помещениях считали раздельно. Так, 6 м на стадионе Бубка преодолел в 85-м. А в манеже высший результат на тот момент был 5,83. И две следующие зимы Сергей поднимал зимний рекорд по сантиметру-другому, к марту 87-го доведя его до 5,97. Все это шло в общую копилку.

Если же брать абсолютные рекорды (как у Дюплантиса), у Бубки их 16.

Первый в 20 лет: 26 мая 1984-го – 5,85.

Последний в 29: 21 февраля 1993-го – 6,15.

Любопытно, что к 25-летию двое великих подошли со схожим графиком – у донецкого шестовика было 9 мировых, у шведа – 10.

Хотя есть весомый аргумент в пользу Дюплантиса. Бубка все рекорды бил на малозначительных коммерческих турнирах, тогда как Мондо крушил их и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. У Сергея на мейджорах лишь один прыжок за 6 м – 6,01 на ЧМ-97. Его максимальное преимущество на победных чемпионатах мира и Олимпиаде над серебряным призером – 10 см. В основном вообще было по 5.

Дюплантис же второму месту в Париже-2024 нарисовал 30 см.

Графики мировых рекордов

Дюплантису, чтобы превзойти Бубку, нужно побить мировые рекорды еще 7 раз. Таким образом, ему придется поднять планку, как минимум, до 6,33 м. Прямо сейчас это кажется реальным. Если идти в прежнем графике, это вопрос 3-4 лет.

Но все ли будет продолжаться так же гладко? И хватит ли Мондо мотивации штамповать рекорды по расписанию? Уже сейчас он заработал на всю жизнь, отвлекается от рутины шоу-забегами на 100 м и то ли в шутку, то ли всерьез предлагает Сидни Маклафлин-Леврон зарубиться на 400.

Может быть, швед безгранично талантлив и его хватит на все сразу. А, может, мотивация в какой-то момент даст трещину и реализоваться полностью Дюплантис не сумеет.

Но есть ощущение, что как минимум в ближайшие годы нас ждет увлекательная гонка Мондо за новыми рекордами – как мировыми, так и Сергея Бубки.

Я увидел безумный рекорд на «Стад де Франс» и сорвал голос: Дюплантис взлетел с шестом на 6,25 метра! 😱

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith; East News /Marc Cardwell / AFP; РИА Новости /Сергей Гунеев