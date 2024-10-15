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Зарипова о дисквалификации за допинг: «Сейчас отношусь более спокойно, поскольку вижу отношение к России и к нашим спортсменам в мире»

Легкоатлетка Юлия Зарипова объяснила, почему меньше переживает из-за допинг-бана.

В 2015 году россиянка Зарипова (позже взяла фамилию Ахтямова) была дисквалифицирована за допинг и лишилась золота чемпионата мира-2011 и Олимпиады-2012 в беге на 3000 метров с препятствиями.

– Конечно, период дисквалификации дался очень тяжело. Для меня, признаюсь, было очень неожиданно, считала себя невиновной, поэтому не понимала, как все это произошло. Сейчас отношусь к ситуации более спокойно, поскольку вижу отношение к нашей стране и к нашим спортсменам в мире. Поэтому перестала бояться своего прошлого, концентрируюсь на настоящем и будущем, стараюсь смотреть вперед с позитивом.

Тем более со мной в трудный момент остались те люди, которые должны были остаться, – поддержали семья и друзья. Теперь мы с нашей большой дружной семьей движемся в одном направлении, мотивируя с детьми друг друга. Сейчас во мне накопилось столько энергии, которую хочется реализовать! Ведь, по сути, карьеру в легкой атлетике мне обрубили в расцвете сил – в 28 лет.

– О вашей дисквалификации стало известно в январе 2015 года. Узнали об этом вместе со всеми или были проинформированы раньше?

– Да, разговоры, какие-то слухи были, но о самом факте дисквалификации я услышала по радио. Конечно, новость шокировала. Долго переживала, стыдилась дисквалификации. Но теперь это в прошлом.

– При этом вы остались без золота Олимпийских игр и чемпионата мира...

– Да, хотя и здесь попала, можно сказать, под двойные стандарты. Меня звания чемпионки мира-2011 лишили, отдав золото сопернице из Туниса. Но когда в 2015-м была дисквалифицирована и лишена золота чемпионата мира-2009 испанка Марта Домингес, то меня почему-то не сделали автоматически чемпионкой, хотя никаких претензий к выступлениям в тот период не предъявляли, оставив серебряным призером.

То есть в данный момент на ЧМ-2009 есть два серебряных призера и один бронзовый, но чемпионки, по мнению World Athletics, нет (на официальном сайте организации именно Зарипова указана победителем тех соревнований – Спортс’‘).

– Вы боролись за свое честное имя?

– Да, конечно. У меня был британский адвокат очень хороший – он обычно не берется за проигрышные дела. Но мое дело мы проиграли, после чего британец пожал плечами и сказал: «Политика». В CAS (Спортивном арбитражном суде) представители IAAF (название международной федерации на тот момент – Спортс’‘) сразу переходили на оскорбление личности.

На мой взгляд, они не доказали, что именно мне вменяли: отклонения в показаниях паспорта крови. В частности, они придрались к одному из показателей, хотя он вполне мог измениться из-за того, что я находилась на четвертом месяце беременности. Но обвинители, как и судьи, не стали обращать внимания на такие «мелочи», – рассказала спортсменка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Бег
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