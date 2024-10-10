Допинг-сенсация в гонках: чемп австралийской «Ф-1» забанен за… Мельдоний!

3 года дисквы!

В автоспорте допинговые скандалы, дела и баны крайне редки – как минимум потому, что линейка мировых гонок не входит в олимпийское движение, и WADA уделяет ей минимум внимания. Пилотов тестируют крайне редко и фактически лишь по особым случаям – хотя формально они все равно вынуждены выполнять все антидопинговые требования по сообщению о передвижениях и так далее.

Просто предыдущий президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт мечтал ввести гонки на Олимпиады и упорно пытался вписаться в традиционную спортивную сетку.

Однако с начала 2022-го у ФИА другой президент – Мохаммед бен Сулайем. Он шел на выборы с другой программой – по расширению доступности и прозрачности автоспорта: финансовая и операционная открытость, новые недорогие серии для широкого круга энтузиастов, снижение порога входа и получения гоночных лицензий…

Про старые попытки вписаться в олимпийское движение все уже почти забыли – в наследство остались только Автоспортивные Игры , проходящие каждые два года на нетоповой раллийной, картинговой и «формульной» технике (все – нижайшие ступеньки), а также в классах GT3, GT4, туринге, дрифте, слаломе и онлайне. Они проходят почти без полноценных звезд – в основном соревнуются юниоры и молодежь без финансовой поддержки.

Но еще про инициативы Тодта не дают забыть редкие проверки на допинг – они время от времени еще случаются. Обычно только удивляют гонщиков, заставая их врасплох, но иногда…

Случается и такое внезапное: один из лучших «внутренних» гонщиков Австралии Джоуи Моусона забанили на три года – до 13 мая 2026-го – за обнаружение в обоих пробах превышений по… МЕЛЬДОНИЮ. Та, тому самому, милдронату, за который улетали Шарапова и еще куча российских спортсменов.

Моусону сейчас 28 лет, он год не гонялся, но еще в начале 2023-го котировался очень высоко: к 2010-му выиграл в картинге на национальном уровне все, что только можно, и назывался всеми австралийскими медиа лучшим юниором. Дальше его ждала Европа и тогда еще сильная немецкая «Ф-4» с будущим юниором «Феррари» Робертом Шварцманом, Ландо Норрисом и Миком Шумахером, а также будущим юниором «Ред Булл» Юри Випсом и чемпионом «Ф-2» Фелипе Друговичем. Моусон взял третье место в общем зачете на дебютный сезон, выиграл на второй сезон, перешел в «Ф-3» и застопорился в прогрессе. После двух средних сезонов в «Ф-3» и GP3 почти без подиумов системы поддержки потеряли в него веру, спонсоров не нашлось, и парень пошел по спорткарам моносерий Суперкубка «Порше» и Carrera – классика карьерного трека в подобных случаях.

Затем Джоуи вернулся на родину и в 2021-м и 2022-м выиграл главную национальную серию гонок на болидах с открытыми колесами S5000 (болиды примерно уровня «Ф-2» и японской «Супер-Формулы» с моторами на 560 л.с.).

В 2023-м он пошел на новый титул и ждал апгрейда суперлицензии для дебюта уже в главных гонках Австралии – V8 Supercars. Поскольку раньше он не гонялся в гонках такого уровня, ему не хватало «золотой» категории – в юниорах и клубных заездах хватало «серебряной», но и по уровню Моусон старую давно перерос. Для превращения в полноценную национальную звезду и требовался следующий шаг.

А при формальном получении лицензии как раз и преодолеваются формальные стадии вроде подсчета опыта и побед, заработанных очков, сдачи знаний правил и регламентов, тестов безопасности на скоростную эвакуацию из болида… И да, обязательную мелочь, о которой часто и вспоминают только на этой стадии – допинг-тест. Его Джоуи и завалил – проба А выявила положительный результат еще весной 2023-го, и с тех пор австралиец ждал перепроверки пробы В и окончательных разбирательств со слушаниями во всех инстанциях.

В середине осени 2024-го пришел итог – мельдоний в запрещенных концентрациях подтвержден в обоих пробах. Вместо национальной славы парню теперь суждено сидеть без гонок минимум до 30 лет

Мельдоний – это же то лекарство из СССР, за которое еще банили Шарапову?

Да, тот самый, «прославивший» российский спорт и мединдустрию СССР весной 2016-го – когда после включения вещества в список запрещенных обнаруживались сотни положительных проб у спортсменов из самых разных видов спорта. Сам препарат изобрели еще в 1975-м в Риге а к 2013 году Латвия продавала его на 70 миллионов евро в год – порядка 0,7% от общего объема экспорта : мельдоний производит латвийская компания «Гриндекс», крупнейшее фармпредприятие страны. Его допускали к использованию всюду – да и сейчас ограничений для обычных людей нет. Вообще занятно: именно после 2014-го и особенно допинговых скандалов экспорт в Россию и Украину упал, а латвийская компания и переключилась на мировой потребительский рынок – иначе добавка вообще вряд ли попала бы к Моусону!

Но к 11 марта 2016-го положительных проб на один и тот же препарат было уже 60, их количество росло с каждой неделей (до 172 к середине апреля). Дошло до того, что на мельдонии попался весь состав юношеской сборной по хоккею перед чемпионатом мира – на турнир срочно пришлось собирать новую команду. Р О положительных пробах на мельдоний заявили звезды: фигуристка Боброва, конькобежец Кулижников, шорт-трекист Елистратов.

Самой известной пойманной стала российская супертеннисистка Мария Шарапова: она призналась в его употреблении 7 марта 2016-го и получила бан. Большинство остальных амнистировали, поскольку период выведения из организма оказался очень длительным – вплоть до года . Именно поэтому при новых кейсах такие долгие отстранения – чтобы точно нивелировать эффект.

Но какой он вообще?

«В обычной жизни, когда нагрузка на организм переступает через допустимый уровень, наступает необратимое повреждение клеток – микроинфаркт или обширный инфаркт, гибель клеток мозга, инсульт, – объяснял создатель латвиец Иварс Калвиньш . – Действие милдроната заключается в том, чтобы оптимизировать использование кислорода для производства энергии.

Бегать дольше или быстрее вы не сможете. Мышцы он тоже не нарастит. Если его применять во время соревнований, он, скорее всего, даст обратный эффект.

Как я отношусь к запрету? Отрицательно. Потому как если мы запретим спортсменам заботиться о здоровье, то это нарушение человеческих прав. Никто сегодня при помощи двойных слепых рандомизированных клинических исследований не показал, что в результате применения мельдоний улучшается физическая форма, повышается выносливость, увеличивается сила и так далее. Таких работ нет, так что это недоказанные утверждения, что мельдоний улучшает способности или – есть хорошее английское слово – performance спортсмена.

Во время тренировок спортсмены нередко работают на пределе или близко к предельным возможностям. Если делать это на фоне приема мельдония, сердце спортсмена защищено от появления небезопасной ишемии или недостатка кислорода – после чего начинают гибнуть клетки. Но это отнюдь не означает, что спортсмен из-за препарата может сделать что-то больше и лучше, чем другие. Мельдоний просто защищает от губительных последствий работы на пределе возможностей.

Потому что когда в воздухе не хватает кислорода, наступает ишемия, если глобально – гипоксия. Когда наступает гипоксия, у вас мутнеет сознание, вам надо как-то умудриться использовать все резервы энергии, которые у вас были. Мельдоний активирует использование глюкозы, которая как субстрат для производства энергии выгоднее по кислородному потреблению.

Получается, энергии с каждого грамма меньше, но зато кислорода требуется меньше на каждую произведенную молекулу АТФ. Это не улучшает работоспособность и мощность вашей работы в ваттах или киловаттах, так скажем. Препарат просто-напросто позволяет не погибнуть в момент, когда начнется кислородное голодание. Вы выживаете, просто при меньшей способности выполнять какую-то физическую работу.

Чтобы набрать хорошую форму, спортсмены усиленно тренируются, и если вдруг возникнут проблемы с сердцем и мышцами – все, он пропадет, не будет спортсмена. Мельдоний так и называется – цитопротектор, то есть протектор клеток от вредного воздействия недостатка кислорода».

Оно вообще могло помочь в автоспорте?

После вердикта Джоуи изложил свою версию событий у себя в соцсетях – он никого не пытался обмануть, просто ему и в голову не пришло что-то проверять.

«Девушка, с которой я встречался в то время, принимала добавку для собственных тренировок – чтобы улучшить состояние кардиосистемы. Я ей доверял и как раз размышлял больше всего насчет здоровья моего собственного сердца, потому когда она порекомендовала мне что-то из своего опыта, я решил попробовать – чтобы поддержать себя на беговых тренировках.

Она переслала мне ссылку на Amazon для заказа добавки. На странице товара не было предупреждений, что добавка запрещена WADA, как и любого другого намека на запрет для атлетов. Добавка называлась «Милдронат».

14 марта я начал его принимать. Мои намерения всегда заключались только в приеме ради беговых тренировок, а главная ошибка (халатность – не оправдание для атлета, но такова моя правда) – в том, что я не проверил добавку на дозволенность и отсутствие в списке запрещенных. Я никогда и не думал принимать добавку для улучшения гоночных результатов. Корреляция риска с возможными последствиями и минимального выигрыша от приема забирает у идеи всякий смысл.

Это была честная ошибка, и теперь мне придется платить за ее последствия – потерей трех лет карьеры вместе с репутацией».

На самом деле его версия действительно звучит вполне правдоподобно: пилотаж на треке практически полностью зависит от концентрации, быстрого оперирования данными по машине, переключения настроек, подстройки под условия и чувства отдачи от трека и шин. Важны также умения предугадывать и реагировать на ветер и сцепление, точность руления в повороты, скорость подбора траектории… Да, практически не существует допинга, способного улучшить хоть что-то из этого, потому баны за запрещенные вещества так редки в авто- и мотоспорте, и чаще всего они прилетают вообще за релаксанты вроде наркотиков. Проверки тоже крайне редки, а потому вполне можно представить, что ни один гонщик даже не представляет себе в общих чертах список запрещенных веществ и где его смотреть – такими вопросами может заниматься разве что его физиотерапевт и диетолог, которые ведут его программу тренировок и питания, закупая большую часть еды и добавок. Соответственно такому человеку вряд ли придет в голову и мысль проверить что-то – особенно если нет обоснованных сомнений.

Тем не менее, есть и обратная сторона.

Моусон гоняется в Австралии в чрезвычайно жарких условиях на очень трудной технике – она действительно грузит сердечно-сосудистую систему горячим кокпитом и высокими перегрузками. Все это как раз уже влияет на концентрацию и способность внятно вести пилотаж – собственно, поэтому столько внимания и уделяется моментам, когда гонщики жалуются на состояние «почти упал в обморок за рулем». Такое случалось и в «Ф-1» в 2023-м , и во вроде бы менее нагруженной серии NASCAR с чемпионом мира Дженсоном Баттоном .

А ведь Джоуи как раз планировал переход в очень похожие суперкары с очень похожими нагрузками и условиями – ему как раз требовалось адаптироваться. Для того и потребовалось больше беговых тренировок, и специальные добавки для них.

При этом и актуальные, и будущие соперники Моусона готовились к тем же условиям и нагрузкам через тренировки без запрещенных веществ. Вопрос сомнительности самого факта нахождения мельдония в списке WADA заново поднимать не будем – просто факт остается фактом: у него действительно могут быть защитные свойства, он не разрешен, и Джоуи, выходит, сознательно получал запрещенное преимущество – хоть, вероятно, и правда по ошибке из-за личной халатности.

Кто бы мог представить, что советская разработка так выстрелит на другом конце мира в 2024-м, да еще и в мире автоспорта?

Гоночный мир вообще безумный:

Фото: instagram.com/joeymawson ; РИА Новости /Павел Лисицын