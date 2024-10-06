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Дмитрий Губерниев: «России предстоит еще очень много сделать, чтобы стать спортивной страной. Мы никогда не были спортивной державой»

Дмитрий Губерниев заявил, что Россия никогда не была спортивной державой.

– Вы твердите неоднократно, что Россия – неспортивная держава. Объясните.

– Посмотри опрос ВЦИОМ, и все встанет на свои места. Знаешь, кто лучший спортсмен 2023 года? Роман Костомаров. Дальше можно уже ничего не говорить. Мне эта тема уже надоела.

– Неспортивной державой стали именно после отстранения в 2022 году?

– Мы по большому счету ей никогда и не были. У нас были бумы, великолепные совершенно, как Олимпиады в Сочи и Москве. Чемпионат мира по футболу в России, но нам закрепить не получилось, это приобретенное. Безусловно, во многом из-за отстранения.

Но у нас сейчас просто у людей приоритеты другие. Это же не вина наша. Конечно, Россия – спортивная страна, но если рассуждать категориями спорта высших достижений или узнаваемости спортсменов?

Вот мы марафоны проводим, и проводим же здорово, многие же в России бегают, «но всякое чересчур все равно недостаточно», как было в моем любимом спектакле.

Нам предстоит еще очень много сделать, чтобы стать страной спортивной. А кто со мной спорит, тот либо лукавит, либо не понимает.

– Что нужно сделать, чтобы Россия стала спортивной державой?

– Сделать бесплатные секции для детей везде. Об этом говорил Владимир Путин, кстати говоря. Больше показывать спорт и спортивные новости. Заинтересовывать людей на всех федеральных каналах.

И, безусловно, вернуться в международную спортивную семью. Конечно, нужно, чтобы и внутри России тоже немножко жизнь поменялась, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Губерниев не считает Россию спортивной страной: «Мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoДмитрий Губерниев
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