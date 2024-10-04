Спецдокладчик ООН призвал не допускать трансгендеров до женских соревнований.

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Реем Альсалем подготовила доклад, с которым выступит на Генассамблее ООН 8 октября.

«Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что атлеты, рожденные мужчинами, имеют в спорте преимущество на протяжении всей своей жизни, хотя это становится наиболее очевидным после полового созревания.

Подрыв критериев допуска приводит к дискриминации в отношении спортсменок по половому признаку. В целях обеспечения безопасности и справедливости в спорте на всех уровнях необходимо гарантировать, чтобы женские категории были доступны исключительно лицам, чей биологический пол женский.

Подавление тестостерона у генетических мужчин – независимо от того, как они себя идентифицируют, – не устранит ряд соревновательных преимуществ, которые они имеют», – говорится в докладе.