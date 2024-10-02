4

Замминистра спорта о детско-юношеском спорте: «Виноваты руководители федераций, что у нас бардак такой»

Замминистра спорта раскритиковал глав федераций за «бардак» в детском спорте.

«Виноваты вы, руководители федераций, что у нас бардак такой в спорте. Вы говорите, что вы нас слышите. Но мы сейчас через полчаса встанем и уйдем и забудем все, о чем говорили. Мне хочется, чтобы вы все вышли хотя бы с понимаем того, что происходит.

Сейчас все говорят о детско‑юношеском спорте, все повторяют за Владимиром Владимировичем. Посчитайте, сколько это стоит. Ребенок должен иметь право выбрать вид спорта, который он хочет. Поезжайте на 50 км от Москвы. О каких видах спора вы говорите? Там физруком в лучшем случае работает человек, который просто более‑менее физически подготовлен. И все.

Один хочет заниматься художественной гимнастикой, второй — боксом, третий — хоккеем, откуда тренеров взять по всей стране?

Могу привести базовую цифру Минспорта: 48 миллиардов рублей наш бюджет. Вчера Михаил Дегтярев говорил, что с приходом новой команды, благодаря их работе, будет 62–63 миллиарда. Разделите на детско‑юношеский спорт, это 19–20 миллионов детей.

Даже если мы все деньги туда потратим, представьте, сколько получится на одного ребенка?» — сказал первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов во время сессии «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Министерство спорта России
детский спорт
logoМатч ТВ
Одес Байсултанов
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Дегтярев не смог добраться до Катара из-за закрытия неба над Ираном
856 минут назад
Дегтярев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу против 43% в 2005-м: «Почти равная посещаемость матчей ЧР, разная методика опросов. Нет оснований для сенсационных выводов»
40сегодня, 06:22
Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. Петербургский «Зенит» на тай-брейке уступил «Белогорью», МГТУ встретится с «Новой», другие матчи
2вчера, 20:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Министр спорта Дегтярев не смог добраться до Катара из-за закрытия неба над Ираном
856 минут назад
WADA все еще не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год
19вчера, 15:28
Михаил Дегтярев: «Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены. Он создается в том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили»
7вчера, 08:48
На строительство спортивных объектов в новых регионах России в 2025 году потратят 2,4 млрд рублей
2530 сентября, 16:38
Эфиопские бегуны Менгеша и Кетема победили в Берлинском марафоне
129 сентября, 10:49
Во время марафона «Владивостокские мосты» умер один из его участников – главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга
628 сентября, 12:30
WADA о потере тестов спортсменов: «Эти факты попросту неверны. Технические проблемы не оказали никакого влияния на Париж-2024»
2028 сентября, 08:35
WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)
10728 сентября, 08:01
Акименко о бане за пропуск допинг-тестов: «Все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю»
328 сентября, 07:10
С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца
227 сентября, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
123 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1810 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10