Замминистра спорта о детско-юношеском спорте: «Виноваты руководители федераций, что у нас бардак такой»

Замминистра спорта раскритиковал глав федераций за «бардак» в детском спорте.

«Виноваты вы, руководители федераций, что у нас бардак такой в спорте. Вы говорите, что вы нас слышите. Но мы сейчас через полчаса встанем и уйдем и забудем все, о чем говорили. Мне хочется, чтобы вы все вышли хотя бы с понимаем того, что происходит.

Сейчас все говорят о детско‑юношеском спорте, все повторяют за Владимиром Владимировичем. Посчитайте, сколько это стоит. Ребенок должен иметь право выбрать вид спорта, который он хочет. Поезжайте на 50 км от Москвы. О каких видах спора вы говорите? Там физруком в лучшем случае работает человек, который просто более‑менее физически подготовлен. И все.

Один хочет заниматься художественной гимнастикой, второй — боксом, третий — хоккеем, откуда тренеров взять по всей стране?

Могу привести базовую цифру Минспорта: 48 миллиардов рублей наш бюджет. Вчера Михаил Дегтярев говорил, что с приходом новой команды, благодаря их работе, будет 62–63 миллиарда. Разделите на детско‑юношеский спорт, это 19–20 миллионов детей.

Даже если мы все деньги туда потратим, представьте, сколько получится на одного ребенка?» — сказал первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов во время сессии «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе» в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».