Гендиректор РУСАДА: «Практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки»
Об этом заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
Сейчас в России у 16 дисквалифицированных спортсменов срок наказания начался, когда им не исполнилось еще 18 лет.
«Считаю возмутительной ситуацию, когда у более чем полутора десятка несовершеннолетних спортсменов в пробах были обнаружены запрещенные субстанции.
Причем речь идет не только о фигурном катании, но и целом ряде других видов спорта. На недавнем антидопинговом форуме в Белоруссии поднималась тема, что надо начинать тестировать спортсменов в еще более юном возрасте.
Но мое твердое убеждение, что эти юные спортсмены должны сначала получить антидопинговое образование, чтобы отчетливо осознавать опасность использования запрещенных субстанций и методов.
Более того, мы в последнее время все чаще говорим о том, что образовательную работу нужно вести не только с юными спортсменами, но и их окружением.
Как ни печально об этом говорить, но практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки», – сказала Логинова.
16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают дисквалификацию за допинг. Шесть из них – за мельдоний
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