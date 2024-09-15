Гендиректор РУСАДА: «Практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки»

В РУСАДА встревожены количеством несовершеннолетних, дисквалифицированных за допинг.

Об этом заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова .

Сейчас в России у 16 дисквалифицированных спортсменов срок наказания начался, когда им не исполнилось еще 18 лет.

«Считаю возмутительной ситуацию, когда у более чем полутора десятка несовершеннолетних спортсменов в пробах были обнаружены запрещенные субстанции.

Причем речь идет не только о фигурном катании, но и целом ряде других видов спорта. На недавнем антидопинговом форуме в Белоруссии поднималась тема, что надо начинать тестировать спортсменов в еще более юном возрасте.

Но мое твердое убеждение, что эти юные спортсмены должны сначала получить антидопинговое образование, чтобы отчетливо осознавать опасность использования запрещенных субстанций и методов.

Более того, мы в последнее время все чаще говорим о том, что образовательную работу нужно вести не только с юными спортсменами, но и их окружением.

Как ни печально об этом говорить, но практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки», – сказала Логинова.

16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают дисквалификацию за допинг. Шесть из них – за мельдоний