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Глава РУСАДА: «Считаю, в России пока не должно идти речи об уголовной ответственности спортсменов за использование запрещенных субстанций»

Гендиректор РУСАДА высказалась об ответственности спортсменов за допинг.

«У нас сейчас для спортсменов есть только административная ответственность за нарушения антидопинговых правил, в отличие от той же Италии, где нарушителей может ждать уголовное преследование.

Я считаю, что в России пока не должно идти речи об уголовной ответственности спортсменов за использование запрещенных субстанций.

Мы сейчас готовим предложения по внесению изменений в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Считаю, что действительно необходимо внести изменения в статью 6.18 и убрать термин, указывающий на умысел спортсмена, в настоящее время наказание предусмотрено только в случае умышленного нарушения.

Совместно с МВД мы прорабатываем этот вопрос. И после того, как мы проанализируем некоторую правоприменительную практику после внесения этих изменений, то в дальнейшем, может быть, нужно задуматься, посмотреть опыт других стран в части введения уголовной ответственности.

Но пока ее вводить не стоит, повторюсь», — приводит слова главы РУСАДА

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoРУСАДА
ТАСС
Вероника Логинова
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