Глава РУСАДА: «Считаю, в России пока не должно идти речи об уголовной ответственности спортсменов за использование запрещенных субстанций»
«У нас сейчас для спортсменов есть только административная ответственность за нарушения антидопинговых правил, в отличие от той же Италии, где нарушителей может ждать уголовное преследование.
Я считаю, что в России пока не должно идти речи об уголовной ответственности спортсменов за использование запрещенных субстанций.
Мы сейчас готовим предложения по внесению изменений в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Считаю, что действительно необходимо внести изменения в статью 6.18 и убрать термин, указывающий на умысел спортсмена, в настоящее время наказание предусмотрено только в случае умышленного нарушения.
Совместно с МВД мы прорабатываем этот вопрос. И после того, как мы проанализируем некоторую правоприменительную практику после внесения этих изменений, то в дальнейшем, может быть, нужно задуматься, посмотреть опыт других стран в части введения уголовной ответственности.
Но пока ее вводить не стоит, повторюсь», — приводит слова главы РУСАДА
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