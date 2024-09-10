Два спортсмена из Конго пропали после Паралимпийских игр в Париже

Два участика Паралимпийских игр из Конго пропали после завершения соревнований.

По информации Le Parisien, неизвестно местонахождение метательницы копья Мирей Нганги, бегуна Грейса Муамбака, а также его гида. Они не выходили на связь с 5 сентября.

Исчезновением спортсменов занимается французская прокуратура. Рассматривается версия, что они совершили побег с целью не возвращаться в Конго.

Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября.