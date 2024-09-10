Призер Паралимпиады Щурова: «Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию»

Призер Паралимпиады Щурова рассказала об отношении к россиянам на Играх в Париже.

Зоя Щурова завоевала серебро Паралимпиады-2024 в плавании на 50 м на спине среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Игры прошли наилучшим образом. Если опасения и были, то они не оправдались. Мы забрали достаточно большое количество медалей, учитывая усеченный состав.

Для нас было очень важно принять участие в Паралимпиаде и разделить этот праздник со всем миром», – сказала Щурова.

«Относились к нам в целом хорошо, никаких конфликтных ситуаций не было. Я лично дружу со своими соперницами, все меня обнимали и поздравляли после серебра.

Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию», – добавила спортсменка.