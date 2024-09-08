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Глава Международного паралимпийского комитета: «Игры в Париже прошли на высочайшем уровне. Атмосфера была впечатляющей»

Глава МПК заявил, что Паралимпийские игры-2024 прошли на высочайшем уровне

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет 8 сентября.

«Игры в Париже 2024 года задали новую планку уровня проведения Паралимпиады. Соревнования прошли на высочайшем уровне, спортсмены показали отличные результаты. Атмосфера на Играх в Париже была впечатляющей.

Эти Игры позволят нам с новой уверенностью готовиться к Паралимпиаде‑2028. Мы не скрываем, что надеемся на развитие нашего спортивного движения», – сказал глава Эндрю Парсонс на пресс‑конференции.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sportbox
logoПаралимпийские игры
МПК
Эндрю Парсонс
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