Глава Международного паралимпийского комитета: «Игры в Париже прошли на высочайшем уровне. Атмосфера была впечатляющей»
Глава МПК заявил, что Паралимпийские игры-2024 прошли на высочайшем уровне
Церемония закрытия Паралимпиады пройдет 8 сентября.
«Игры в Париже 2024 года задали новую планку уровня проведения Паралимпиады. Соревнования прошли на высочайшем уровне, спортсмены показали отличные результаты. Атмосфера на Играх в Париже была впечатляющей.
Эти Игры позволят нам с новой уверенностью готовиться к Паралимпиаде‑2028. Мы не скрываем, что надеемся на развитие нашего спортивного движения», – сказал глава Эндрю Парсонс на пресс‑конференции.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sportbox
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