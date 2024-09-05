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  • Поздняков о допуске россиян: «Ряд федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время. Постепенно санкционное давление должно сойти на нет»
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Поздняков о допуске россиян: «Ряд федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время. Постепенно санкционное давление должно сойти на нет»

Станислав Поздняков ожидает снижение санкционного давления на российский спорт

«Сейчас паралимпийцы поехали. Во всяком случае те, кто поехал на приемлемых условиях. Ряд других федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время, поэтому, безусловно, вода камень точит.

Постепенно все санкционное давление должно сойти на нет», – сказал глава Олимпийского комитета России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
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