Поздняков о допуске россиян: «Ряд федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время. Постепенно санкционное давление должно сойти на нет»

Станислав Поздняков ожидает снижение санкционного давления на российский спорт

«Сейчас паралимпийцы поехали. Во всяком случае те, кто поехал на приемлемых условиях. Ряд других федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время, поэтому, безусловно, вода камень точит.

Постепенно все санкционное давление должно сойти на нет», – сказал глава Олимпийского комитета России.