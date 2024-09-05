Поздняков о допуске россиян: «Ряд федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время. Постепенно санкционное давление должно сойти на нет»
Станислав Поздняков ожидает снижение санкционного давления на российский спорт
«Сейчас паралимпийцы поехали. Во всяком случае те, кто поехал на приемлемых условиях. Ряд других федераций демонстрируют большую гибкость, чем в предыдущее время, поэтому, безусловно, вода камень точит.
Постепенно все санкционное давление должно сойти на нет», – сказал глава Олимпийского комитета России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости