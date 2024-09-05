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Станислав Поздняков: «Работа, которую проделала Россия по борьбе с допингом, впечатляет»

Станислав Поздняков рассказал, что ОКР ищет новые методы борьбы с допингом

«Когда еще были нормальные времена, можно было сравнить количество россиян на открытии Олимпийских игр и спортсменов из других стран. Безусловно, несправедливость не замести под коврик, она на виду. Но современное информационное сопровождение создано для того, чтобы не замечать в своем глазу бревна, а в другом видеть соринку. Мы не собираемся с этим мириться.

Мы ищем новые методы борьбы с недругом спорта – допингом. Сегодня, когда ОКР реализует целую программу «Олимпийский резерв – детям будущее», целый блок посвящен тестированию юных спортсменов. Тех, кто будет составлять резерв на ближайшие юношеские Олимпийские игры», – сказал глава Олимпийского комитета России.

«Подтекст допинга может нанести большой ущерб имиджу любой большой спортивной державы. Работа, которую проделала Россия по борьбе с допингом, впечатляет. Этой проблеме уделяется большое внимание на всех уровнях, самое важное, мы все пришли к единому выводу, что с этой проблемой нужно бороться превентивно», – добавил Поздняков. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoСтанислав Поздняков
ОКР
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