«Атмосфера в Париже просто прекрасная. Ко мне и ребятам не было агрессии». Российская легкоатлетка Кулинич-Сорокина о Паралимпиаде

Российский призер Паралимпиады назвала потрясающей атмосферу в Париже

Легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина ранее завоевала серебро в метании копья (категория F13, атлеты с нарушением зрения).

«Атмосфера в Париже просто прекрасная. Паралимпийская деревня с каждым днем удивляет все больше и больше. Поначалу казалось, что она не очень, но по мере открытия узнаем, что все сделано по уму. Очень красиво и удобно.

К нам относятся прекрасно. Ко мне и к ребятам не было агрессии. Все улыбаются, радуются, здороваются в том числе на русском языке, что очень приятно. Такой и должна быть атмосфера на Паралимпиаде», – рассказала Кулинич-Сорокина.

Паралимпиада завершится 8 сентября. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.