Китайское антидопинговое агентство обвинило США в махинациях в деле Эрриона Найтона.

Внесоревновательная проба спринтера от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал к нему через употребление в пищу бычьего хвоста. Независимый арбитраж антидопингового агентства США (USADA) оправдал Найтона, он был допущен к в Париже.

«Перед началом внутреннего отбора USADA решило, что Найтон не будет дисквалифицирован, агентство заявило, что положительный результат теста на тренболон был вызван употреблением зараженного мяса. Найтону позволили представлять США на Олимпиаде в Париже.

Однако, когда дело доходит до случаев заражения у китайских пловцов, USADA демонстрирует типичные двойные стандарты, пытаясь, с одной стороны, оправдать американских спортсменов, а с другой – обвинить CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство ( ) в «сокрытии правды» и требуя санкций против китайских атлетов, игнорируя неоднократные разъяснения WADA и отчет независимого прокурора.

Как сообщают СМИ, многие подозрения в деле Найтона остаются неразрешенными. Исследования показали, что тренболон является анаболическим средством, оказывающим серьезный эффект на взрывную силу и не является распространенным загрязнителем. Сотни случаев положительных результатов на тренболон по всему миру, а также общедоступная информация показывают, что в большинстве случаев спортсмены получают за тренболон четырехлетнюю дисквалификацию, в то время как три американских атлета избежали санкций, объяснив наличие стероида загрязнением продуктов.

В деле Найтона независимый арбитр пришел к выводу, что зараженное мясо спортсмен употребил в ресторане во Флориде. Странное совпадение: хоть USADA и начало расследование только через два месяца, оно обнаружило тренболон в другой партии говядины, купленной в том же ресторане.

Если в США действительно широко распространено загрязнение говядины тренболоном, проводило ли USADA обширное исследование рынка и собирало ли данные? Предупредило ли оно американских спортсменов о проблеме загрязнения мяса? Изучило ли оно, какое количество зараженного мяса может привести к положительному тесту?

Генеральный директор USADA публично заявил, что «справедливость восторжествовала» еще до того, как WADA рассмотрело дело и еще не истек срок подачи апелляции. Еще более подозрительно то, что это заявление теперь удалено с веб-сайта USADA, вместе с его предыдущими заявлениями и релизами по случаям загрязнения без вины. Что они пытаются скрыть за этими действиями?

Дело Найтона показывает, что риторика USADA о справедливости и чистом спорте противоречит его реальной практике. Это противоречие еще более очевидно в том факте, что основные профессиональные лиги и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) США имеют собственные стандарты по борьбе с допингом, которые явно противоречат Всемирному антидопинговому кодексу, и что эти спортсмены не подлежат никакому тестированию со стороны », – говорится в заявлении Китайского антидопинговго агентства.