CHINADA: «Дело Найтона показывает, что риторика USADA о справедливости и чистом спорте противоречит его реальной практике»
Китайское антидопинговое агентство обвинило США в махинациях в деле Эрриона Найтона.
Внесоревновательная проба спринтера Найтона от 26 марта 2024 года дала положительный результат на стероид тренболон. Американец заявил, что допинг попал к нему через употребление в пищу бычьего хвоста. Независимый арбитраж антидопингового агентства США (USADA) оправдал Найтона, он был допущен к Олимпиаде в Париже.
«Перед началом внутреннего отбора USADA решило, что Найтон не будет дисквалифицирован, агентство заявило, что положительный результат теста на тренболон был вызван употреблением зараженного мяса. Найтону позволили представлять США на Олимпиаде в Париже.
Однако, когда дело доходит до случаев заражения у китайских пловцов, USADA демонстрирует типичные двойные стандарты, пытаясь, с одной стороны, оправдать американских спортсменов, а с другой – обвинить CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в «сокрытии правды» и требуя санкций против китайских атлетов, игнорируя неоднократные разъяснения WADA и отчет независимого прокурора.
Как сообщают СМИ, многие подозрения в деле Найтона остаются неразрешенными. Исследования показали, что тренболон является анаболическим средством, оказывающим серьезный эффект на взрывную силу и не является распространенным загрязнителем. Сотни случаев положительных результатов на тренболон по всему миру, а также общедоступная информация показывают, что в большинстве случаев спортсмены получают за тренболон четырехлетнюю дисквалификацию, в то время как три американских атлета избежали санкций, объяснив наличие стероида загрязнением продуктов.
В деле Найтона независимый арбитр пришел к выводу, что зараженное мясо спортсмен употребил в ресторане во Флориде. Странное совпадение: хоть USADA и начало расследование только через два месяца, оно обнаружило тренболон в другой партии говядины, купленной в том же ресторане.
Если в США действительно широко распространено загрязнение говядины тренболоном, проводило ли USADA обширное исследование рынка и собирало ли данные? Предупредило ли оно американских спортсменов о проблеме загрязнения мяса? Изучило ли оно, какое количество зараженного мяса может привести к положительному тесту?
Генеральный директор USADA публично заявил, что «справедливость восторжествовала» еще до того, как WADA рассмотрело дело и еще не истек срок подачи апелляции. Еще более подозрительно то, что это заявление теперь удалено с веб-сайта USADA, вместе с его предыдущими заявлениями и релизами по случаям загрязнения без вины. Что они пытаются скрыть за этими действиями?
Дело Найтона показывает, что риторика USADA о справедливости и чистом спорте противоречит его реальной практике. Это противоречие еще более очевидно в том факте, что основные профессиональные лиги и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) США имеют собственные стандарты по борьбе с допингом, которые явно противоречат Всемирному антидопинговому кодексу, и что эти спортсмены не подлежат никакому тестированию со стороны USADA», – говорится в заявлении Китайского антидопинговго агентства.
Страна - позорище,это США.
Логика, судя по этому цитированию, есть.
Находишь небольшой ресторан, договариваешься с владельцем и фермером поставщиком (можно даже только с фермером), чтобы он кормил коровок незапрещенным нужным стероидом, и потом спокойно принимаешь допинг.
Поймали, вот фото из ресторана со стейком, вот чеки, вот фермер, все чинно благородно.
Есть только куча корешей из разных кругов одного товарища и плассмамссовые куклы в Госдуме, вещающие встроенный в них текст.
А у китайцев есть крутые юристы (смотрим шикарно подготовленное дело пловцов), есть свой зам в ВАДА, есть куча людей в руководстве международных федераций, есть продвинутые системы подготовки, есть свое лобби на международных конференциях, где обсуждаются какие препараты вносить в запрещённые, а какие - нет.
Они вместо нытья про стандарты и жалоб на несправедливость выстроили свою систему конкуренции в спортивном мире.
Создают многополярность не в телике, а в реальности.
Поэтому и соперничают на равных с американцами сейчас на Играх, окучивая все больше видов спорта.
Начиная с 2004-2008 они прошли путь от смешно косячащей и нубской страны в кулуарноспортивном мире, до одного из центров влияния на спорт.
У России в этой области дичайшая деградация с 2012 года.
В итоге русских на Играх как россиян нет с 2016 года, а китайцы рубятся с амкриканцами.
Клишина пошла с профи и поехала в Рио.
Ефимова пошла к профи и поехала. Заметьте, это все атлеты, которые самоорганизованы и на самообеспечении.
Шарапова выигрывала у ITF.
Целая Катюша вернула себе лицензию.
Романову и Вилухину оправдали.
Шубенкова оправдали.
Ну и классика - возвращение медалей 28 спортсменам и отмена их дисквала. Тоже работа юристов.