Премьер-министр Франции о нарушении движения поездов: «Наши спецслужбы и правоохранительные органы мобилизованы, чтобы найти и наказать виновных»

Теги происшествия Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Премьер-министр Франции отреагировал на нарушение графика движения поездов.

Сегодня в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр-2024.

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов. 

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете на брифинге сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока. 

«Рано утром в пятницу на объектах SNCF были совершены спланированные и скоординированные акты саботажа. Последствия для железнодорожной сети масштабны и серьезны.

Я хотел бы выразить благодарность нашим пожарным, которые прибыли на пострадавшие объекты, и сотрудникам SNCF, которые будут проводить необходимые работы по восстановлению сети.

Я думаю обо всех французах, их семьях, которые готовились к отпуску. Я разделяю их гнев и приветствую их терпение, понимание и гражданскую позицию.

Наши спецслужбы и правоохранительные органы мобилизованы, чтобы найти и наказать виновных в этих преступных деяниях», – написал Габриэль Атталь в соцсети. 

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28 комментариев
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Комиссар Жобер должен разобраться.
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Ответ Wings of Freedom
Комиссар Жобер должен разобраться.
Только Людовик Крюшо способен
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Обвинят Петрова и Боширова, приехавших посмотреть на шпиль Эйфелевой башни
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Да известно кто, не стесняйтесь, сразу пишите.
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Ответ Wings of Freedom
Комиссар Жобер должен разобраться.
Ну или инспектор Грандэн
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Ответ Groznyi2024
Обвинят Петрова и Боширова, приехавших посмотреть на шпиль Эйфелевой башни
И Мишкина и Чепигу, которые осматривают Нотр-Дам-де-Пари, который должен открыться 8 декабря 2024 года.
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У Атталя дома можно
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Прискорбно, ОИ фактически еще не начались, а уже такой бардак.
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Ответ Groznyi2024
Обвинят Петрова и Боширова, приехавших посмотреть на шпиль Эйфелевой башни
значит искать их надо в гейклубе
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Ответ Minsk Belarus
значит искать их надо в гейклубе
У Атталя дома можно
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Ответ Wings of Freedom
Комиссар Жобер должен разобраться.
«Давай, старина Луи, я верю
Ты распутаешь это дельце»
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