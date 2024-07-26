Премьер-министр Франции о нарушении движения поездов: «Наши спецслужбы и правоохранительные органы мобилизованы, чтобы найти и наказать виновных»

Премьер-министр Франции отреагировал на нарушение графика движения поездов.

Сегодня в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр-2024.

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть» скоростных поездов.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете на брифинге сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока.

«Рано утром в пятницу на объектах SNCF были совершены спланированные и скоординированные акты саботажа. Последствия для железнодорожной сети масштабны и серьезны.

Я хотел бы выразить благодарность нашим пожарным, которые прибыли на пострадавшие объекты, и сотрудникам SNCF, которые будут проводить необходимые работы по восстановлению сети.

Я думаю обо всех французах, их семьях, которые готовились к отпуску. Я разделяю их гнев и приветствую их терпение, понимание и гражданскую позицию.

Наши спецслужбы и правоохранительные органы мобилизованы, чтобы найти и наказать виновных в этих преступных деяниях», – написал Габриэль Атталь в соцсети.

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