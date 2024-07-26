Работники пятизвездочного отеля, в котором живет делегация МОК, объявили забастовку

Теги МОК Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Персонал парижского отеля, в котором остановилась делегация МОК, объявил забастовку.

Сотрудники пятизвездочного Hôtel du Collectionneur потребовали повышения заработной платы, поскольку этого не происходило последние семь лет. 

Работники собрались в холле отеля с плакатами «Нет 13-му месяцу, нет Олимпиаде!», «Роскошный отель, нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные льготы». 

Французский профсоюз CGT сообщил, что за эксклюзивное использование здания отеля Международный олимпийский комитет (МОК) заплатил 22 миллиона евро.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не удивлюсь, если олимпиада закончится новой буржуазной французской революцией!
+35
-5
+30
Ответ Pertinax Gandi
Вот не пойму, это наша пропаганда такая или на ОИ в Париже действительно все так... нехорошо.
Это все происки Кремля. 18 чёрных из 23 игроков в составе сборной Франции на Евро - тоже Кремль
+27
-5
+22
А ха ха. Бах в отеле сам пылесосить в комнате будет и ванну мыть с унитазом доместосом
+21
-5
+16
Ответ Pertinax Gandi
Вот не пойму, это наша пропаганда такая или на ОИ в Париже действительно все так... нехорошо.
Сила пропаганды добралась до протестующих и работников, что те стали поджигать и бастовать)
+15
-2
+13
Франция без забастовки - это не Франция ! :)
+13
0
+13
😂😂😂
+16
-4
+12
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА Реально самая отстойная олимпиада в истории!
Олимпиада еще даже не началась) Это разминка
+13
-2
+11
Сегодня еще Зико возле аэропорта ограбили на $500к
+14
-4
+10
Ответ Pertinax Gandi
Вот не пойму, это наша пропаганда такая или на ОИ в Париже действительно все так... нехорошо.
Погуглил - эта новость есть и на the telegraph. То что в Париже все совсем не блестяще уже очевидно , слишком много негативных новостей а олимпиада только-только началась.
+8
-2
+6
Предлагаю МОКу еще отключить воду и электричество в номерах
+4
0
+4
Ответ Михаил Ткаченко
Явно не на руку им эти ои. Просто пафос и пыль... Ну и распил конечно
Нет в святой Европе коррупции!Ошиблись,оступились,с кем не бывает...Да и вообще,если бы не Париж,то кто бы спас олимпиаду?
+5
-1
+4
Весёлые старты😆
+8
-4
+4
А ХА ХА Может и не надо открывать эти ОИ!? Макарон, пока не поздно отмени открытие! Ведь свой заплыв в Сене отменил! А как кричал, как кричал! А ХА ХА
+8
-5
+3
Семь лет ждали Игр. Вот это терпение!
+2
0
+2
Ответ Pertinax Gandi
Вот не пойму, это наша пропаганда такая или на ОИ в Париже действительно все так... нехорошо.
Конечно, все вокруг пропаганда, тут Мордор, а там розовые пони
+2
0
+2
Это прекрасно.
Иногда не веришь, что это не ИА Панорама.
+2
-1
+1
Ответ Pertinax Gandi
Вот не пойму, это наша пропаганда такая или на ОИ в Париже действительно все так... нехорошо.
И то и другое. Пропаганда выискивает все негативное. Ну и в Париже (во Франции) не все так хорошо. Спасибо толерантности. Имигранты там расправили плечи. Кто в устраивает там забостовки? В основной массе имигранты. Кто грабит и насилует? В основном имигранты. Мои знакомые прилетели 2 недели назад из Франции. Их багаж там прямо в поезде обворовали, когда они ехали из одного города в другой.
+1
0
+1
Ответ Pertinax Gandi
Вот не пойму, это наша пропаганда такая или на ОИ в Париже действительно все так... нехорошо.
Ну Спортс как-то к пропагандистам с натяжкой не отнесешь?
+1
0
+1
А ХА ХА Реально самая отстойная олимпиада в истории!
+10
-9
+1
Явно - спланированная акция🤔😁
0
0
0
Ответ внучок Бэйхайма
Ну Спортс как-то к пропагандистам с натяжкой не отнесешь?
Да ладно)).
0
0
0
Ответ PolarBear
А ха ха. Бах в отеле сам пылесосить в комнате будет и ванну мыть с унитазом доместосом
Зачем? Можно Сомова позвать.
0
0
0
Ответ viktorpavlov70
Я уже писал, что забастовки всех и вся это уже давно обычный атрибут всех крупных мероприятий на Западе. Все давно используют этот элемент шантажа, поскольку в этот момент руководители прижаты к стенке и готовы пойти на любые уступки. Льющийся же сейчас во всех СМИ поток негатива это откровенная пропаганда, которая выискивает и раздувает отрицательные моменты и игнорирует положительные.
интересно минусует школота, не ведающая жизненных реалий или боты?
0
0
0
И тут рука Путина?
0
0
0
Мне вот только интересно, какого черта они делают это именно сейчас, когда Олимпиада уже началась? Почему нельзя было сделать то же самое раньше?
0
0
0
Осталось выяснить:
организаторы кто?
Крайне левые?
Крайне правые? 😜😊
0
0
0
Самые грязные и скандальные ОИ в Париже пройдут. К этому приложили руку МОК, международные федерации, ВАДА и французские власти. Неспокойно во Франции будет и после ОИ.
0
0
0
не спит контора...)
0
0
0
След новости на Sports:
- в комнате отеля кенийских легкоатлетов закончилась туалетная бумага
- в центре Парижа произошла авария с участием двух авто делегации из Ямайки из-за нерабочего светофора на перекрестке
- американский пловец опоздал на утренние старты, т.к. не сработал будильник на айфоне, который разрядился из-за отсутствия в комнатах отеля розеток под электричество
+2
-2
0
Явно не на руку им эти ои.
Просто пафос и пыль... Ну и распил конечно
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий