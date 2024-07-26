Работники пятизвездочного отеля, в котором живет делегация МОК, объявили забастовку
Персонал парижского отеля, в котором остановилась делегация МОК, объявил забастовку.
Сотрудники пятизвездочного Hôtel du Collectionneur потребовали повышения заработной платы, поскольку этого не происходило последние семь лет.
Работники собрались в холле отеля с плакатами «Нет 13-му месяцу, нет Олимпиаде!», «Роскошный отель, нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные льготы».
Французский профсоюз CGT сообщил, что за эксклюзивное использование здания отеля Международный олимпийский комитет (МОК) заплатил 22 миллиона евро.
Иногда не веришь, что это не ИА Панорама.
организаторы кто?
Крайне левые?
Крайне правые? 😜😊
- в комнате отеля кенийских легкоатлетов закончилась туалетная бумага
- в центре Парижа произошла авария с участием двух авто делегации из Ямайки из-за нерабочего светофора на перекрестке
- американский пловец опоздал на утренние старты, т.к. не сработал будильник на айфоне, который разрядился из-за отсутствия в комнатах отеля розеток под электричество
Просто пафос и пыль... Ну и распил конечно