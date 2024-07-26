Работники пятизвездочного отеля, в котором живет делегация МОК, объявили забастовку

Персонал парижского отеля, в котором остановилась делегация МОК, объявил забастовку.

Сотрудники пятизвездочного Hôtel du Collectionneur потребовали повышения заработной платы, поскольку этого не происходило последние семь лет.

Работники собрались в холле отеля с плакатами «Нет 13-му месяцу, нет !», «Роскошный отель, нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные льготы».

Французский профсоюз CGT сообщил, что за эксклюзивное использование здания отеля Международный олимпийский комитет (МОК) заплатил 22 миллиона евро.