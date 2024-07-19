Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Игр в Париже

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Бритта Хайдеманн Олимпиада-2024 Даниэль Дьюрта Ю Сын Мин Легкая атлетика

Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Игр в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте объявил имена кандидатов, которые участвуют в выборах в обновленный состав комиссии спортсменов.

Вновь избранные члены заменят четырех уходящих членов комиссии: Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Елену Исинбаеву (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея).

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. Она входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

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35 комментариев
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Ответ Guillermo
Просчиталась, но где?
Планочка оказалась высоковата
+14
-2
+12
Просчиталась, но где?
+14
-4
+10
Есть я и ты, а все что в МОКе
Легко уладить с помощью шеста
+13
-4
+9
Неприятная личность
+8
-4
+4
Ответ Potapson
А она в МОК точно Россию представляла? Отсюда и такие решения МОК в отношении российских спортсменов?
Нет, она представляла спортсменов МОК.
+7
-3
+4
На двух шестах тяжело усидеть
+5
-1
+4
Ответ Guillermo
Просчиталась, но где?
Где-где... В Монако😇
+3
0
+3
В Россию вернётся дослуживать ведь пенсия не за горами.
+5
-2
+3
Судьба предателя незавидна…
+8
-5
+3
А она в МОК точно Россию представляла? Отсюда и такие решения МОК в отношении российских спортсменов?
+10
-7
+3
А что эта комиссия делает?
+3
-1
+2
не переживайте уж так за елену - будет представлять спортсменов в монако и тенерифе
+3
-1
+2
Ответ Guillermo
Просчиталась, но где?
Не сМОКла я, не сМОКла
+2
0
+2
Кормушка для Елены заканчивается. Даже несмотря на демонстративное отстранение от России.
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Судя по всему, и человек она номинальный.
+2
0
+2
Поимели и выбросили.
+4
-3
+1
Поматросили и бросили! С предателями по другому не поступают! Их везде презирают.
+7
-6
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Ответ Трент Резнор
Языком с дивана многие чесать могут, а у меня оба брата воюют. Так что про окопы я знаю чуть лучше.
Хорошо и спросите у них про спортсменов в погонах, настоящие они офицеры или на бумаге?
+1
0
+1
Всяк сверчок - знай свой шесток!
+2
-1
+1
Ответ Леха Нету
А что эта комиссия делает?
Это кормушка для звездных спортсменов. Участие в презентационных мероприятиях, проживание в топовых отелях, перелеты первым и бизнес классом по миру, большие доходы, возможность входа в кабинеты больших людей.
0
0
0
Ответ Guillermo
Просчиталась, но где?
Что-то пошло не так?Надо срочно переодеваться!
0
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Ответ Трент Резнор
В случае объявления войны - конечно настоящие, точно такая же история как и с медиками.
А за что вы оскорбляете военную медицину, они служат в военных частях и госпиталях. Ничего общего у них со спортсменами в погонах нет.тьфу.
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Ответ burefan
Возвращение резидента
Миссия провалена
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8 лет тяжело. Пора и на покой
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Поимели предательницу перед олимпиадой, а после выкинут, как использованный ....
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-4
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Возвращение резидента
+1
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0
Вернётся на родину номинальным майором?)
+3
-3
0
В этом году исполнится двадцать лет - с её первой победы на Олимпиаде в Афинах.
+2
-2
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Комментарий удален модератором
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