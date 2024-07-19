Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Игр в Париже.

Международный олимпийский комитет ( ) на своем сайте объявил имена кандидатов, которые участвуют в выборах в обновленный состав комиссии спортсменов.

Вновь избранные члены заменят четырех уходящих членов комиссии: Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея).

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. Она входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия членов комиссии рассчитаны на восемь лет.

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