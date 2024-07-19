«Нарушение прав человека и дискриминационное лицемерие МОК». Правозащитники о запрете на хиджаб в сборной Франции на Играх-2024

Теги МОК сборная Франции Олимпиада-2024 религия Легкая атлетика

Правозащитники осудили запрет на ношение хиджаба французскими спортсменками.

В сентябре стало известно, что французским спортсменкам запретят надевать хиджаб на соревнования Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Тогда верховный комиссар ООН по правам человека осудил данное решение.

В преддверии Олимпиады правозащитная организация Amnesty International (Международная амнистия; сайт заблокирован на территории РФ) выступила с заявлением.

«Отстранение французских спортсменок, которые носят хиджаб, от выступления на Олимпийских играх нарушает международные законы о правах человека и разоблачает дискриминационное лицемерие Международного олимпийского комитета», – говорится в заявлении.

«Запрет французским спортсменкам соревноваться в спортивных хиджабах на Олимпийских и Паралимпийских играх – это насмешка над заявлением о том, что Париж-2024 – первые Олимпийские игры с гендерным равенством, он обнажает расистскую гендерную дискриминацию, которая лежит в основе доступа к спорту во Франции», – отметила представительница организации Анна Блюс.

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19 комментариев
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Нравится носить одежду пустынь - живи в пустыне. В чем проблема то?
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Надеюсь у нас Даванков протащит закон о запрете никабов на улицах и хиджабов в школах
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Ответ Флориан Виртц
почему тебя беспокоят дела французов ?
Если ты не заметил новость написана на русском сайте.
В России меня эта проблема беспокоит ещё больше, хочешь поговорить об этом?
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Хиджаб?😳 В сборной Франции?😳 Да что вообще в этом мире происходит?
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Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
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Не может быть. Франция это цитадель демократии!
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Всё правильно запретили,Франция - не мусульманская страна,пусть у себя носят,сколько влезет
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Быть не может такого чтобы нарушались права человека в "саду" Борреля. Он же обвинит в рос. пропаганде тех кто так заявляет.
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американцев никто и никогда не переплюнет по лицемерию и подлости.
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Так хиджаб ведь, а не трансов запретили😀
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Давно пора запретить носить в публичных местах все эти пережитки темных веков.
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Ответ Groznyi2024
У сборной "Франции" из 23 игроков, заявленных на Евро - 18 негров, они же мусульмане.
Не все черные в сборной мусульмане, так изучи матчасть.
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Ответ Qqqubik
Нравится носить одежду пустынь - живи в пустыне. В чем проблема то?
Почему трангсгендеры могут участвовать, а женщина в хиджабе нет? Это для вас не выглядит более дико?
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Ответ крокодил в ванной
Даванков по прозвищу "Отец узбеков"?
Ты хоть знаешь почему он это сам сказал и даже не скрывает? У него жена родилась в Узбекистане, но она русская. Поэтому он так и говорит.
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Ответ Любитель побеждать
Так хиджаб ведь, а не трансов запретили😀
Посмотреть бы твою историю браузера... 😀
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