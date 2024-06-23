Олимпийская сборная США привезет кондиционеры для своих спортсменов на Игры в Париже

Олимпийская сборная США привезет свои кондиционеры на Игры в Париже.

В олимпийской деревне Парижа-2024 нет кондиционеров – таким образом организаторы планируют сократить выбросы углекислого газа.

Генеральный директор Олимпийского комитета США Сара Хиршланд заявила, что американская команда ценит усилия, направленные на защиту окружающей среды, однако считает необходимым заботиться о своих атлетах.

«Как вы можете понять, это период времени, когда стабильность и предсказуемость имеют решающее значение для выступления сборной США.

В наших беседах со спортсменами это было очень важным приоритетом, и спортсмены считали, что это существенный компонент их способности выступать», – сказала Хиршланд.

Ранее сообщилось, что команды Германии, Австралии, Италии, Канады и Великобритании также планируют привезти кондиционеры во Францию.

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати