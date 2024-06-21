Префект Парижа: «На сегодняшний день образцы воды в Сене не соответствуют стандартам»...

Сена остается загрязненной за месяц с небольшим до Олимпиады в Париже.

Об этом на пресс-конференции заявил префект парижского региона Марк Гийом.

«На сегодняшний день образцы воды в Сене не соответствуют тем стандартам, которые будут у нас этим летом», – сказал он.

Купание в Сене было запрещено более 100 лет назад, однако к Олимпийским играм в Париже реку обещали очистить и провести на ней соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды. Как сообщает L’Independant, на данный момент в реке остается повышенной концентрация кишечной палочки.

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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