Префект Парижа: «На сегодняшний день образцы воды в Сене не соответствуют стандартам»

Теги плавание Париж-2024 Экология Водные виды

Сена остается загрязненной за месяц с небольшим до Олимпиады в Париже.

Об этом на пресс-конференции заявил префект парижского региона Марк Гийом. 

«На сегодняшний день образцы воды в Сене не соответствуют тем стандартам, которые будут у нас этим летом», – сказал он. 

Купание в Сене было запрещено более 100 лет назад, однако к Олимпийским играм в Париже реку обещали очистить и провести на ней соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону.

В 2023 году тестовые соревнования по плаванию на Сене были отменены из-за сомнений в качестве воды. Как сообщает L’Independant, на данный момент в реке остается повышенной концентрация кишечной палочки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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10 комментариев
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Макрон мужик? Он обещал - пусть ныряет.
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Что там, Макрон еще не хлебнул вместе с мэром Парижа из Сены? Обещал ведь это сделать.
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Ответ Любитель побеждать
Макрон мужик? Он обещал - пусть ныряет.
Мужик - его муж.
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Нет уж! Полезайте все в воду и купайтесь! Мэрша Парижа, Макрон и т.д.
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Префект Парижа: «На сегодняшний день образцы воды в Сене не соответствуют стандартам»...
А мэр Парижа купаться собирался вместе с президентом. вот и кому верить
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Макрон пусть переплывет Сенну в районе Альминского моста. Сляжет со всеми возможными кожными инфекциями - выборы отменят, Мбаппе с Дембеле не надо будет за него впрягаться, денег сэкономят.
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Ответ Любитель побеждать
Макрон мужик? Он обещал - пусть ныряет.
На фотошопе нарисуют, что он нырнул) В этом он мастер, ручища видел его?)) мощь
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Ответ Любитель побеждать
Макрон мужик? Он обещал - пусть ныряет.
Макрон - мужик ???
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+1
А с клопами то что?
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А за месяц типа что то измениться
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