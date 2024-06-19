Минобразования Молдовы ведет расследование участия молдавских спортсменов в Играх БРИКС

Минобразования Молдовы ведет расследование участия спортсменов в Играх БРИКС.

Министерство образования и исследований Республики Молдова сообщило, что проводит внутреннее расследование по возможному участию молдавских спортсменов в Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

«Министерство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены – Ассоциации по единоборствам, Федерации дзюдо, Федерации самбо, Федерации художественной гимнастики.

Если в результате внутреннего расследования будет установлено, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, они рискуют сокращением или приостановкой финансирования

Напоминаем, что федерации могут наказать спортсменов, которые участвуют в соревнованиях несанкционированно, исключив их из состава национальной сборной», – говорится в сообщении на сайте Минобразования Молдовы.