Минобразования Молдовы ведет расследование участия молдавских спортсменов в Играх БРИКС

Теги Олимпийская сборная Молдовы Игры БРИКС Легкая атлетика

Минобразования Молдовы ведет расследование участия спортсменов в Играх БРИКС.

Министерство образования и исследований Республики Молдова сообщило, что проводит внутреннее расследование по возможному участию молдавских спортсменов в Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

«Министерство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены – Ассоциации по единоборствам, Федерации дзюдо, Федерации самбо, Федерации художественной гимнастики.

Если в результате внутреннего расследования будет установлено, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, они рискуют сокращением или приостановкой финансирования

Напоминаем, что федерации могут наказать спортсменов, которые участвуют в соревнованиях несанкционированно, исключив их из состава национальной сборной», – говорится в сообщении на сайте Минобразования Молдовы.

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12 комментариев
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Верим.
Хотя, может это другое ?:)
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Еще одни наши друзья.
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То есть опять подтверждается, что в играх Брыкс страны НЕ участвуют, хотя российские чиновники вопили про 100 стран.
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Ответ Железная Леди
Еще одни наши друзья.
Молдова-то? С президентом-гражданкой Румынии?
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Ответ Vitezslav
Молдова-то? С президентом-гражданкой Румынии?
А чо так?
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Ответ Георгий Большаков
Только ради этого их стоило проводить
Чтобы молдован накормить?
+3
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