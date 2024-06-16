Лысенко о серии из 25 побед: «Я вообще не думаю об этом, на Играх БРИКС выступал абсолютно спокойно»

Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что на него не давит серия из 25 побед.

15 июня россиянин выиграл золото на Играх БРИКС в Казани, показав результат 2,30 метра.

«Я об этой серии не знал до последнего старта, пока мне друзья не сказали, что я не проигрывал 24 турнира подряд.

Давит ли на меня эта серия? Да я вообще не думаю об этом, в Казани выступал абсолютно спокойно», – заявил серебряный призер ЧМ-2017 Лысенко.

Также 27-летний спортсмен рассказал, где планирует выступить дальше.

«Следующий старт у меня запланирован на 29 июня. Это будет Брянск, соревнования памяти Синяева. Я в этом городе еще ни разу не прыгал», – отметил он.