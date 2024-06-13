Пегула о травме ребра: «Сейчас я уже несколько недель как здорова. Но я все еще переживаю, что пропустила так много «тысячников» в этом году»

Теги травмы Уимблдон WTA Париж-2024 Джессика Пегула Олимпийский теннисный турнир Теннис

Джессика Пегула рассказала, как справляется с травмой ребра.

«Подготовка к «Уимблдону» и Олимпиаде будет одинаковой. Так что давайте пойдем по безопасному пути и будем относиться к этому как к стрессовому перелому. Это просто такой сумасшедший год с Олимпиадой.

С моей игрой мне лучше быть готовой к траве и остальным хардовым кортам и оттачивать оставшуюся часть года, чем пытаться переходить на грунт и чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому мы так поступили.

Мы тренировались так, как будто я собиралась играть на «Ролан Гаррос», но это было слишком рано. Сейчас я уже несколько недель как здорова. Если бы «Ролан Гаррос» начинался на неделю позже, я бы точно приняла участие».

Пегула также рассказала, как относится к тому, что в этом сезоне пропустила »тысячники» в Дохе, Дубае, Мадриде и Риме.

«Я знаю, что в долгосрочной перспективе смогу играть на высоком уровне, и мне не нужно играть эти матчи, чтобы почувствовать себя топ-игроком. Но в то же время, когда ты видишь всех этих людей, которые вырываются вперед, начинаешь немного нервничать.

Я все еще переживаю, что пропустила так много «тысячников» в этом году – а у меня отличные результаты на этих турнирах (два титула и один финал с 2022-го – Sports)». 

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