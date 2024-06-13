Гребчиха Ювченко об Играх БРИКС: «Инфраструктура налажена, медобеспечение есть, работа проделана большая. Приложение даже запилили, оно не костыльное»

Российская гребчиха Кира Ювченко оценила уровень организации Игр БРИКС в Казани.

Соревнования в академической гребле проходят с 13 по 16 июня. Сегодня состоялись предварительные старты.

– А вы давно знали, кто будет вашими соперниками?

– Стартовые протоколы прислали за день до начала. Но соперников мы знали, все же приезжают заранее, тренируются. Мы видимся, здороваемся. С некоторыми знакомы давно. Со всеми говорили, перетерли, ха-ха.

– Нормальные соперники есть – первые номера сборных? Вы же понимаете скепсис к этим Играм.

– Ну что значит «нормальные»? Я бы так не делила, на нормальных и ненормальных. Что такое хорошо и что такое плохо, как говорилось в стихотворении. Как относиться к соревнованиям – дело каждого спортсмена, но я думаю о том, что каждого соперника нужно уважать и каждый атлет имеет право на хорошее отношение.

До того, как не щелкнул секундомер, не дали старт судьи, до начала любой игры абсолютно все равны. Неважно, кто откуда приехал.

– Можно сравнить Игры БРИКС по организации с Олимпиадой в Токио?

– Да, можно. Хотя бы потому, что Казань реально старается. Шаттлы есть? Да. Волонтеров много? Точно. Инфраструктура налажена, медобеспечение есть, работа проделана большая, это видно. Приложение даже запилили, оно не костыльное. Попробуйте! Так что абсолютно сравнимо, получается.

– Академическая гребля отказалась от Олимпиады, это решение озвучил глава федерации Алексей Свирин. А вас спрашивали?

– Да, конечно. Я не хотела бы вдаваться в подробности, как принималось это решение, но у нас есть большая спортивная семья, в которую входит 1000 и 1 спортивная дисциплина, разные чиновники, это было очень семейное решение, – сказала Ювченко.