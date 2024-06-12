Чемпионат Европы по легкой атлетике. Михамбо, Ингебригтсен, Ходжкинсон, Вадлейх одержали победы, другие результаты

В Риме проходит заключительный день чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Рим, Италия

Мужчины

Копье

1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,65

2. Юлиан Вебер (Германия) – 85,94

3. Оливер Хеландер (Финляндия) – 85,75

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.31,95

2. Йохем Вермелен (Бельгия) – 3.33,30

3. Пьетро Арезе (Италия) – 3.33,34

10 000 м

1. Доминик Локиньомо Лобалу (Швейцария) – 28.00,32

2. Ян Шруб (Франция) – 28.00,48

3. Тьерри Ндикумвенайо (Исапния) – 28.00,96

Эстафета, 4x100 м

1. Италия – 37,82

2. Нидерланды – 38,46

3. Германия – 38,52

Эстафета, 4x400 м

1. Бельгия – 2.59,84

2. Италия – 3.00,81

3. Германия – 3.00,82

Женщины

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,22

2. Лариса Япикино (Италия) – 6,94

3. Агат де Соуза (Португалия) – 6,91

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,65

2. Габриэла Гаянова (Словакия) – 1.58,79

3. Анаис Бургуэн (Франция) – 1.59,30

Эстафета, 4x100 м

1. Великобритания – 41,91

2. Франция – 42,15

3. Нидерланды – 42,46

Эстафета, 4x400 м

1. Нидерланды – 3.22,39

2. Ирландия – 3.22,71

3. Бельгия – 3.22,95

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.