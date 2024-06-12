Чемпионат Европы по легкой атлетике. Михамбо, Ингебригтсен, Ходжкинсон, Вадлейх одержали победы, другие результаты
В Риме проходит заключительный день чемпионата Европы-2024 по легкой атлетике.
Чемпионат Европы по легкой атлетике
Рим, Италия
Мужчины
Копье
1. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,65
2. Юлиан Вебер (Германия) – 85,94
3. Оливер Хеландер (Финляндия) – 85,75
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.31,95
2. Йохем Вермелен (Бельгия) – 3.33,30
3. Пьетро Арезе (Италия) – 3.33,34
10 000 м
1. Доминик Локиньомо Лобалу (Швейцария) – 28.00,32
2. Ян Шруб (Франция) – 28.00,48
3. Тьерри Ндикумвенайо (Исапния) – 28.00,96
Эстафета, 4x100 м
1. Италия – 37,82
2. Нидерланды – 38,46
3. Германия – 38,52
Эстафета, 4x400 м
1. Бельгия – 2.59,84
2. Италия – 3.00,81
3. Германия – 3.00,82
Женщины
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,22
2. Лариса Япикино (Италия) – 6,94
3. Агат де Соуза (Португалия) – 6,91
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,65
2. Габриэла Гаянова (Словакия) – 1.58,79
3. Анаис Бургуэн (Франция) – 1.59,30
Эстафета, 4x100 м
1. Великобритания – 41,91
2. Франция – 42,15
3. Нидерланды – 42,46
Эстафета, 4x400 м
1. Нидерланды – 3.22,39
2. Ирландия – 3.22,71
3. Бельгия – 3.22,95
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.