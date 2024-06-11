Чемпионат Европы по легкой атлетике. Качмарек, Мозер, Дум, Мументалер, Мьелле одержали победы, другие результаты

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На чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме прошел пятый день соревнований.

Чемпионат Европы по легкой атлетике

Рим, Италия

Женщины 

Прыжки с шестом

1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,78 

2. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,73

3. Молли Кодери (Великобритания) – 4,73

400 м

1. Наталья Качмарек (Польша) – 48,98

2. Расидат Аделеке (Ирландия) – 49,07

3. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,08

Молот

1. Сара Фантини (Италия) – 74,18

2. Анета Влодарчик (Польша) – 72,92

3. Роуз Лога (Франция) – 72,68

Мужчины

200 м

1. Тимоти Мументалер (Швейцария) – 20,28

2. Филиппо Торту (Италия) – 20,41

3. Уильям Рейс (Швейцария) – 20,47

400 м

1. Александр Дум (Бельгия) – 44,15

2. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,38

3. Лимарвин Бонивация (Нидерланды) – 44,88

3000 м с/п

1. Алексис Мьелле (Франция) – 8.14,01

2. Джилали Бедрани (Франция) – 8.14,36

3. Карл Бебендорф (Германия) – 8.14,41

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