Чемпионат Европы по легкой атлетике. Качмарек, Мозер, Дум, Мументалер, Мьелле одержали победы, другие результаты
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме прошел пятый день соревнований.
Чемпионат Европы по легкой атлетике
Рим, Италия
Женщины
Прыжки с шестом
1. Ангелика Мозер (Швейцария) – 4,78
2. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,73
3. Молли Кодери (Великобритания) – 4,73
400 м
1. Наталья Качмарек (Польша) – 48,98
2. Расидат Аделеке (Ирландия) – 49,07
3. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,08
Молот
1. Сара Фантини (Италия) – 74,18
2. Анета Влодарчик (Польша) – 72,92
3. Роуз Лога (Франция) – 72,68
Мужчины
200 м
1. Тимоти Мументалер (Швейцария) – 20,28
2. Филиппо Торту (Италия) – 20,41
3. Уильям Рейс (Швейцария) – 20,47
400 м
1. Александр Дум (Бельгия) – 44,15
2. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,38
3. Лимарвин Бонивация (Нидерланды) – 44,88
3000 м с/п
1. Алексис Мьелле (Франция) – 8.14,01
2. Джилали Бедрани (Франция) – 8.14,36
3. Карл Бебендорф (Германия) – 8.14,41