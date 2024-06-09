Тангара об участии Бузовой в забеге на Никольской: «Это кринж, но имеет право на существование»

Теги Бег сборная России жен Ольга Бузова Эмилия Тангара забег на Никольской Легкая атлетика

Бегунья Эмилия Тангара назвала «кринжем» участие Бузовой в забеге на Никольской.

4 июня на Никольской улице в Москве прошли забеги, где участвовали в том числе представители шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову.

– Как тебе Неделя легкой атлетики?

– Хотелось бы чуть побольше народу, но мало места для трибун. То есть люди стоят вокруг, трибуны совсем маленькие, но забиты полностью. И поддерживают, встречают здорово. Я, пока выходила на дистанцию, всем помахала. Приятно, конечно, заряжает.

– Такие методы, как приглашение Бузовой побегать на Никольскую, – кринж или база?

– Это кринж, но имеет право на существование, я считаю. Потому что привлекает же внимание? Да. Это было сделано больше для шоу, привлечения аудитории, поэтому почему бы и нет? Все средства хороши, но можно что-то пробовать новое и двигаться дальше.

– Просто нет ощущения, что народ придет на Бузову, а вам хайпа не достанется?

– А мне кажется, так не было. Люди были заинтересованы не только в Бузовой. Да даже если так, они придут посмотреть на Бузову и увидят – ага, еще ребята есть. Думаю, как привлечение внимания к легкой атлетике вполне можно такое делать. Хотя она не мой плейлист, но, конечно, хиты слышала. Такое сложно пропустить, ха-ха, – сказала Тангара.

Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷‍♂️

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