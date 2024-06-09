Эмилия Тангара о расизме в России: «Наверное, не так, как в Штатах, но он есть»

Теги Бег сборная России жен Спорт-Экспресс расизм Эмилия Тангара Легкая атлетика

Российская бегунья Эмилия Тангара рассказала о случаях расизма в своей жизни.

Эмилия родилась в Воронеже, ее отец — малиец. 

— В России есть расизм?

— Наверное, не так, как в Штатах. Но он есть, как бы ни говорили, что его нет. От своего лица скажу, что есть. С каждый годом сталкиваюсь все меньше, поэтому сложновато вспоминать конкретные случаи. Но, конечно, было и предвзятое отношение, шутки, невоспитанные люди, дети — это все есть.

— Дети подбегают и говорят про цвет кожи?

— Ну могут, да, или начать в шутку говорить со мной на английском. Они считают это очень оригинальным. А я слышу это «Hello!», не знаю, уже в трехсоттысячный раз. Но я не обращаю внимания, просто еще одну галочку ставлю в уме.

— Но в спорте такого нет? Мол, темнокожая, бегает быстро, значит.

— Нет. Такого не встречала, — сказала Тангара. 

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1 комментарий
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Я так думаю над европейцев в Мали тоже бы прикалывались по своему, но это не назвали бы расизмом, это другое((
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