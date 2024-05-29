Константин Крылов: «Хочется доказать, что белый человек в спринте тоже не лыком шит. Это и есть цель в жизни, чтобы все офигели от тебя в мире»

Бегун Константин Крылов рассказал о цели в жизни.

— Действующему рекорду России в беге на 100 м почти 38 лет. Он равен 10,10 сек., в далеком 1986 году его установил Николай Юшманов. Побитие рекорда страны, до которого осталось всего 0,05 сек., является для вас ближайшей целью?

— Да, это очень старый рекорд. Он является одной из моих целей. Но я стремлюсь к более интересным циферкам, чем эти. Чтоб мой результат состоял не из четырех, а трех цифр. Но я не загадываю, когда это должно случиться, иду к своей цели шаг за шагом.

— Какие задачи поставили перед собой в этом сезоне?

— Мне предстоит много работы на тренировках, чтобы потом улучшать результаты. Особенно в июле, когда будет перерыв между стартами. А в середине августа на чемпионате России мне нужно будет лететь на максимальных скоростях. Чтобы бить не только юниорские рекорды страны, но и взрослые. Нацеливаюсь побить в августе рекорд России на стометровке.

— Любому бегуну европеоидной расы хотя бы один раз в жизни задавали вопрос, в чем секрет успеха темнокожих спринтеров, которые живут в США или на Ямайке…

— Не исключаю, что темнокожие легкоатлеты от природы предрасположены к быстрому бегу. Но нельзя не учитывать, что условия для подготовки и восстановления ведущих легкоатлетов этих стран также находятся на очень высоком уровне.

Тренеры у них более опытные и обладают самыми современными методиками. Но, тренируясь в идеальных условиях, этим спортсменам пока никак не удается побить рекорды Усэйна Болта, которые были установлены уже очень давно.

Что касается меня, то мне хочется доказать на дорожке, что белый человек тоже не лыком шит. Это и есть цель в жизни, чтобы все офигели от тебя в мире, – рассказал чемпион России.

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