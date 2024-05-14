Расписание Олимпийских игр 2024 на 8 августа

8 августа на Олимпийских играх 2024 в Париже состоятся соревнования по 22 видам спорта, в 12 из них спортсмены будут бороться за медали. В этот день стартуют соревнования по художественной гимнастике. В игровых видах спорта пройдут полуфинальные поединки. В решающую стадию вступают соревнования боксеров. Представляем полное расписание соревновательного дня Олимпиады 2024 в Париже, время начала указано московское.

08:30. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км

10:00. Гольф. Женщины. Личный зачет, раунд 2

10:00. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, 1/8 финала

10:10. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, 1/8 финала

11:00. Настольный теннис. Мужчины, полуфинал в командном разряде

11:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м, полуфинал

11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Трудность, полуфинал

11:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация, часть 1 из 2

11:05. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, бег 100 м с барьерами

11:25. Легкая атлетика. Женщины. Толкание ядра, квалификация

11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки 200 м, квалификация

11:35. Легкая атлетика. Женщины. Бег 100 м с барьерами, утешительный раунд

12:00. Греко-римская борьба. Категория 67 кг, утешительный раунд

12:00. Вольная борьба. Женщины. Категория 53 кг, утешительный раунд

12:00. Греко-римская борьба. Категория 87 кг, утешительный раунд

12:00. Современное пятиборье. Мужчины. Фехтование, квалификация

12:05. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, прыжки в высоту

12:10. Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х100 м, первый раунд

12:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, первый полуфинал

12:30. Вольная борьба. Мужчины. Категория 57 кг, 1/8 финала

12:30. Вольная борьба. Женщины. Категория 57 кг, 1/8 финала

12:30. Вольная борьба. Мужчины. Категория 86 кг, 1/8 финала

12:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, второй полуфинал

12:35. Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х100 м, первый раунд

12:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четверки 500 м, первый полуфинал

12:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четверки 500 м, первый полуфинал

13:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четверки 500 м, второй полуфинал

13:00. Легкая атлетика. Мужчины. Бег 800 м, утешительный раунд

13:00. Парусный спорт. Мужчины. Кайт, полуфинал A, гонки 1-6

13:00. Парусный спорт. Мужчины. Кайт, полуфинал B, гонки 1-6

13:00. Парусный спорт. Женщины. Кайт, полуфинал A, гонки 1-6

13:00. Парусный спорт. Женщины. Кайт, полуфинал B, гонки 1-6

13:00. Парусный спорт. Мужчины. Кайт. Финал, гонки 1-6

13:00. Парусный спорт. Женщины. Кайт. Финал, гонки 1-6

13:28. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость, четвертьфиналы

13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки 200 м, четвертьфиналы

13:46. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость, полуфиналы

13:50. Вольная борьба. Мужчины. Категория 57 кг, четвертьфиналы

13:50. Вольная борьба. Женщины. Категория 57 кг, четвертьфиналы

13:50. Вольная борьба. Мужчины. Категория 86 кг, четвертьфиналы

13:55. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость. Финал

14:00. Водное поло. Женщины. Матчи за 5-8 места

14:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, финал В

14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, финал А

14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четверки 500 м, финал А

14:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четверки 500 м, финал А

15:00. Хоккей на траве. Мужчины, матч за 3 место

15:30. Современное пятиборье. Женщины. Фехтование, квалификация

15:30. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, четвертьфиналы

15:35. Водное поло. Женщины, первый полуфинал

15:40. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, четвертьфиналы

16:00. Настольный теннис. Женщины, первый полуфинал в командном разряде

16:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал

16:00. Тяжелая атлетика. Женщины. Категория 59 кг

16:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация, часть 2 из 2

17:00. Волейбол. Женщины, первый полуфинал

17:11. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, полуфиналы

17:24. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, полуфиналы

17:30. Гандбол. Женщины, первый полуфинал

18:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин

18:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, скрэтч (1 из 4)

18:00. Футбол. Мужчины, матч за 3 место

18:18. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин, четвертьфиналы

18:30. Баскетбол. Мужчины, первый полуфинал

18:38. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, темповая (2 из 4)

19:00. Водное поло. Женщины. Матчи за 5-8 места

19:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин

19:01. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, четвертьфиналы, заезд 1

19:15. Вольная борьба. Мужчины. Категория 57 кг, полуфиналы

19:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин, полуфиналы

19:25. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, на выбывание (3 из 4)

19:35. Вольная борьба. Мужчины. Категория 86 кг, полуфиналы

19:47. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, четвертьфиналы, заезд 2

19:55. Вольная борьба. Женщины. Категория 57 кг, полуфиналы

20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал

20:01. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин, за 7-12 места

20:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал

20:18. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, четвертьфиналы, заезд 3

20:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, по очкам (4 из 4)

20:30. Греко-римская борьба. Категория 67 кг, схватка за бронзу

20:30. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, утешительный поединок

20:30. Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория 73 кг

20:35. Водное поло. Женщины, второй полуфинал

20:35. Легкая атлетика. Женщины. Бег 1 500 м, полуфинал

20:35. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, толкание ядра

20:40. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, утешительный поединок

20:55. Греко-римская борьба. Категория 67 кг. Финал

21:00. Волейбол. Женщины, второй полуфинал

21:00. Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал

21:00. Настольный теннис. Женщины, второй полуфинал в командном разряде

21:04. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, за 5-8 места

21:05. Греко-римская борьба. Категория 87 кг, схватка за бронзу

21:19. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, первый поединок за бронзу

21:25. Легкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал

21:30. Греко-римская борьба. Категория 87 кг. Финал

21:30. Легкая атлетика. Мужчины. Бег 200 м. Финал

21:35. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, первый поединок за бронзу

21:50. Вольная борьба. Женщины. Категория 53 кг, схватка за бронзу

21:51. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, второй поединок за бронзу

21:55. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, бег 200 м

22:00. Баскетбол. Мужчины, второй полуфинал

22:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин

22:07. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, второй поединок за бронзу

22:15. Вольная борьба. Женщины. Категория 53 кг. Финал

22:23. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг. Финал

22:25. Легкая атлетика. Женщины. Бег 400 м с барьерами. Финал

22:30. Бокс. Мужчины. Категория до 57 кг, первый полуфинал

22:30. Гандбол. Женщины, второй полуфинал

22:39. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг. Финал

22:45. Легкая атлетика. Мужчины. Бег 110 м с барьерами. Финал

22:46. Бокс. Мужчины. Категория до 57 кг, второй полуфинал

23:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин

23:02. Бокс. Женщины. Категория до 75 кг, первый полуфинал

23:18. Бокс. Женщины. Категория до 75 кг, второй полуфинал

23:34. Бокс. Мужчины. Категория до 51 кг. Финал

23:51. Бокс. Женщины. Категория до 54 кг. Финал