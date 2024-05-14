Расписание Олимпийских игр 2024 на 8 августа
8 августа на Олимпийских играх 2024 в Париже состоятся соревнования по 22 видам спорта, в 12 из них спортсмены будут бороться за медали. В этот день стартуют соревнования по художественной гимнастике. В игровых видах спорта пройдут полуфинальные поединки. В решающую стадию вступают соревнования боксеров. Представляем полное расписание соревновательного дня Олимпиады 2024 в Париже, время начала указано московское.
- 08:30. Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км
- 10:00. Гольф. Женщины. Личный зачет, раунд 2
- 10:00. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, 1/8 финала
- 10:10. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, 1/8 финала
- 11:00. Настольный теннис. Мужчины, полуфинал в командном разряде
- 11:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м, полуфинал
- 11:00. Спортивное скалолазание. Мужчины. Трудность, полуфинал
- 11:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация, часть 1 из 2
- 11:05. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, бег 100 м с барьерами
- 11:25. Легкая атлетика. Женщины. Толкание ядра, квалификация
- 11:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки 200 м, квалификация
- 11:35. Легкая атлетика. Женщины. Бег 100 м с барьерами, утешительный раунд
- 12:00. Греко-римская борьба. Категория 67 кг, утешительный раунд
- 12:00. Вольная борьба. Женщины. Категория 53 кг, утешительный раунд
- 12:00. Греко-римская борьба. Категория 87 кг, утешительный раунд
- 12:00. Современное пятиборье. Мужчины. Фехтование, квалификация
- 12:05. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, прыжки в высоту
- 12:10. Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х100 м, первый раунд
- 12:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, первый полуфинал
- 12:30. Вольная борьба. Мужчины. Категория 57 кг, 1/8 финала
- 12:30. Вольная борьба. Женщины. Категория 57 кг, 1/8 финала
- 12:30. Вольная борьба. Мужчины. Категория 86 кг, 1/8 финала
- 12:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, второй полуфинал
- 12:35. Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х100 м, первый раунд
- 12:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четверки 500 м, первый полуфинал
- 12:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четверки 500 м, первый полуфинал
- 13:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четверки 500 м, второй полуфинал
- 13:00. Легкая атлетика. Мужчины. Бег 800 м, утешительный раунд
- 13:00. Парусный спорт. Мужчины. Кайт, полуфинал A, гонки 1-6
- 13:00. Парусный спорт. Мужчины. Кайт, полуфинал B, гонки 1-6
- 13:00. Парусный спорт. Женщины. Кайт, полуфинал A, гонки 1-6
- 13:00. Парусный спорт. Женщины. Кайт, полуфинал B, гонки 1-6
- 13:00. Парусный спорт. Мужчины. Кайт. Финал, гонки 1-6
- 13:00. Парусный спорт. Женщины. Кайт. Финал, гонки 1-6
- 13:28. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость, четвертьфиналы
- 13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночки 200 м, четвертьфиналы
- 13:46. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость, полуфиналы
- 13:50. Вольная борьба. Мужчины. Категория 57 кг, четвертьфиналы
- 13:50. Вольная борьба. Женщины. Категория 57 кг, четвертьфиналы
- 13:50. Вольная борьба. Мужчины. Категория 86 кг, четвертьфиналы
- 13:55. Спортивное скалолазание. Мужчины. Скорость. Финал
- 14:00. Водное поло. Женщины. Матчи за 5-8 места
- 14:20. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, финал В
- 14:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м, финал А
- 14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарки-четверки 500 м, финал А
- 14:50. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-четверки 500 м, финал А
- 15:00. Хоккей на траве. Мужчины, матч за 3 место
- 15:30. Современное пятиборье. Женщины. Фехтование, квалификация
- 15:30. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, четвертьфиналы
- 15:35. Водное поло. Женщины, первый полуфинал
- 15:40. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, четвертьфиналы
- 16:00. Настольный теннис. Женщины, первый полуфинал в командном разряде
- 16:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
- 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины. Категория 59 кг
- 16:00. Художественная гимнастика. Личное многоборье, квалификация, часть 2 из 2
- 17:00. Волейбол. Женщины, первый полуфинал
- 17:11. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, полуфиналы
- 17:24. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, полуфиналы
- 17:30. Гандбол. Женщины, первый полуфинал
- 18:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин
- 18:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, скрэтч (1 из 4)
- 18:00. Футбол. Мужчины, матч за 3 место
- 18:18. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин, четвертьфиналы
- 18:30. Баскетбол. Мужчины, первый полуфинал
- 18:38. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, темповая (2 из 4)
- 19:00. Водное поло. Женщины. Матчи за 5-8 места
- 19:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин
- 19:01. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, четвертьфиналы, заезд 1
- 19:15. Вольная борьба. Мужчины. Категория 57 кг, полуфиналы
- 19:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин, полуфиналы
- 19:25. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, на выбывание (3 из 4)
- 19:35. Вольная борьба. Мужчины. Категория 86 кг, полуфиналы
- 19:47. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, четвертьфиналы, заезд 2
- 19:55. Вольная борьба. Женщины. Категория 57 кг, полуфиналы
- 20:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал
- 20:01. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин, за 7-12 места
- 20:11. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал
- 20:18. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, четвертьфиналы, заезд 3
- 20:27. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум, по очкам (4 из 4)
- 20:30. Греко-римская борьба. Категория 67 кг, схватка за бронзу
- 20:30. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, утешительный поединок
- 20:30. Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория 73 кг
- 20:35. Водное поло. Женщины, второй полуфинал
- 20:35. Легкая атлетика. Женщины. Бег 1 500 м, полуфинал
- 20:35. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, толкание ядра
- 20:40. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, утешительный поединок
- 20:55. Греко-римская борьба. Категория 67 кг. Финал
- 21:00. Волейбол. Женщины, второй полуфинал
- 21:00. Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал
- 21:00. Настольный теннис. Женщины, второй полуфинал в командном разряде
- 21:04. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт, за 5-8 места
- 21:05. Греко-римская борьба. Категория 87 кг, схватка за бронзу
- 21:19. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, первый поединок за бронзу
- 21:25. Легкая атлетика. Мужчины. Метание копья. Финал
- 21:30. Греко-римская борьба. Категория 87 кг. Финал
- 21:30. Легкая атлетика. Мужчины. Бег 200 м. Финал
- 21:35. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, первый поединок за бронзу
- 21:50. Вольная борьба. Женщины. Категория 53 кг, схватка за бронзу
- 21:51. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг, второй поединок за бронзу
- 21:55. Легкая атлетика. Семиборье. Женщины, бег 200 м
- 22:00. Баскетбол. Мужчины, второй полуфинал
- 22:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин
- 22:07. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг, второй поединок за бронзу
- 22:15. Вольная борьба. Женщины. Категория 53 кг. Финал
- 22:23. Тхэквондо. Мужчины. Категория до 68 кг. Финал
- 22:25. Легкая атлетика. Женщины. Бег 400 м с барьерами. Финал
- 22:30. Бокс. Мужчины. Категория до 57 кг, первый полуфинал
- 22:30. Гандбол. Женщины, второй полуфинал
- 22:39. Тхэквондо. Женщины. Категория до 57 кг. Финал
- 22:45. Легкая атлетика. Мужчины. Бег 110 м с барьерами. Финал
- 22:46. Бокс. Мужчины. Категория до 57 кг, второй полуфинал
- 23:00. Пляжный волейбол. Полуфинал у мужчин или женщин
- 23:02. Бокс. Женщины. Категория до 75 кг, первый полуфинал
- 23:18. Бокс. Женщины. Категория до 75 кг, второй полуфинал
- 23:34. Бокс. Мужчины. Категория до 51 кг. Финал
- 23:51. Бокс. Женщины. Категория до 54 кг. Финал