Во Франции задержан подозреваемый в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня

Теги Париж-2024 эстафета олимпийского огня Легкая атлетика

Задержан подозреваемый в подготовке нападения на эстафету олимпийского огня.

Прокуратура Франции предполагает, что мужчина готовил атаку на участников эстафеты в Бордо. Он был задержан после сообщений в соцсетях, где упоминал в том числе о массовом убийстве 2014 года в Айла-Висте (США).

В ходе обысков у подозреваемого изъяли револьвер с резиновыми пулями, несколько мобильных телефонов и компьютер.

Отмечается, что мужчина интересовался субкультурой инцелов – людей, которые не могут найти себе партнера для сексуальных отношений.

Эстафета олимпийского огня завершится 26 июля – в день открытия Олимпийских игр в Париже.

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14 комментариев
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Одинокий инцел ищет свою инцелку
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Так я узнал кто такие инцелы)) Хотя на хрен мне это было нужно!
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Инцел - люди, которые не могут найти себе партнёра для сексуальных отношений.
Это и есть то новое/интересное что я почерпнул из этой статьи.
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Я даже знаю на кого готовился. Там есть такой весь в платье, на каблуках, рожа раскрашена и парик))
Оно должно было факел нести.
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Есть понятие #####-террорист. А этот инцел - наоборот, не анти #####--террорист
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Инцелы - террористы. Меня уже, кажется, ничего после этого не удивит...
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Инцелы уже субкультурой стали, не знал
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Любимые темы спортса. Инцелы.. Просвящаете. Если вообще так можно сказать
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Что не новость на Sports, то охото 😭😭😭 и 😂😂😂
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Задержали ригоберку.
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Ответ Unknown Noname
Одинокий инцел ищет свою инцелку
Мож для этого и планировал нападение?)
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