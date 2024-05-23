Во Франции задержан подозреваемый в подготовке нападения на участников эстафеты олимпийского огня
Задержан подозреваемый в подготовке нападения на эстафету олимпийского огня.
Прокуратура Франции предполагает, что мужчина готовил атаку на участников эстафеты в Бордо. Он был задержан после сообщений в соцсетях, где упоминал в том числе о массовом убийстве 2014 года в Айла-Висте (США).
В ходе обысков у подозреваемого изъяли револьвер с резиновыми пулями, несколько мобильных телефонов и компьютер.
Отмечается, что мужчина интересовался субкультурой инцелов – людей, которые не могут найти себе партнера для сексуальных отношений.
Эстафета олимпийского огня завершится 26 июля – в день открытия Олимпийских игр в Париже.
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Это и есть то новое/интересное что я почерпнул из этой статьи.
Оно должно было факел нести.