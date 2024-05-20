Легкоатлетическая трасса на Олимпийских играх-2024 впервые в истории будет фиолетового цвета

На Олимпийских играх в Париже впервые будет фиолетовая легкоатлетическая трасса.

Соревнования по легкой атлетике пройдут на стадионе «Стад де Франс».

20 мая состоялось официальное открытие трека, который разработала итальянская компания Mondo. Первым протестировал трассу девятикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Карл Льюис.

Трек занимает площадь около 17 000 квадратных метров и расширен с восьми до девяти дорожек. Отмечается, что 50% материалов, используемых при строительстве – возобновляемые, что снижает воздействие на окружающую среду.

Ранее беговые дорожки на Играх были красного цвета.

Фото: официальный аккаунт Олимпиады-2024 в соцсети X