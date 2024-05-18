Чичерова о том, что не побила мировой рекорд: «У меня нет чувства разочарования. Потому что знаю, что сделала все, что могла»

Прыгунья в высоту Анна Чичерова не расстроена, что не побила мировой рекорд.

– Вы заявляли, что мечтаете побить мировой рекорд, и это ваша главная мотивация. Это главное разочарование в карьере?

– В том числе с этой историей я выступаю перед детьми. Действительно, эта мечта была моим маяком, к которому я всегда шла. Несмотря на то, что она не сбылась, у меня нет чувства разочарования. Я не лукавлю, потому что знаю, что сделала все, что могла. У меня были попытки побить рекорд, планка поднималась на заветные для всех 2.10, но не получилось.

Вместе с тем, в погоне за этой высотой у меня в жизни появилось много интересного, в том числе рекорд страны, который все еще не побит.

– То есть в душе совсем нет обиды?

– В какой-то момент досада, что не удалось реализовать возможность, конечно была, но сейчас точно нет. Со временем я научилась хвалить себя и ценить всё, чего добилась. Я вспоминаю маленькую девочку, которая бегала по дорожкам Еревана с родителями, и понимаю, что проделала очень длинный путь. Мне есть за что благодарить тех, кто мне помогал и ценить себя в этом процессе, – рассказала олимпийская чемпионка.