Власти Франции усилят санитарный контроль в заведениях общепита в преддверии Олимпиады в Париже

Власти Франции усилят контроль заведений общепита в преддверии Олимпиады.

Руководство страны решило усилить санитарный контроль в предприятиях общественного питания, расположенных рядом с олимпийскими объектами, в преддверии Игр в Париже.

«Коллективное пищевое отравление оценивается как один из самых высоких уровней риска в связи с организацией Олимпийских игр в Париже, поскольку это может поставить под угрозу организацию соревнований как таковых, если спортсменам станет плохо, и это касается репутации Франции», – сказал представитель министерства сельского хозяйства Марк Фено.

Цель французских властей – контролировать практически все заведения в непосредственной близости от олимпийских объектов – рестораны, предприятия общественного питания, пекарни, закусочные. С начала года в этой связи в Иль-де-Франс провели уже 1500 проверок.

«Если мы обнаруживаем недостаточный контроль над риском для здоровья, мы поручаем ответственному лицу принять корректирующие меры до начала Игр. И если он не в состоянии сделать это, префект может объявить об административном закрытии», – объяснили в министерстве.

в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.