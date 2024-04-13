Де Брюйне отравился едой в отеле перед игрой с «Реалом». В «Сити» боялись массового отравления

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Здоровье Питание Футбол

Кевин де Брюйне считает, что отравился едой в отеле перед игрой с «Реалом» в ЛЧ.

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с мадридским «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Де Брюйне почувствовал себя плохо перед игрой и не принял участие в матче. Игрока рвало в раздевалке перед началом игры. 

Сам игрок считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до начала матча. В клубе были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако этого не случилось. 

Также сообщается, что Кевин уже вернулся к тренировкам и, скорее всего, примет участие в домашней игре против «Лутона».

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17 комментариев
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Ответ Tristan...
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более неадекватный коммент видел только у риго…
+21
-5
+16
Конспирологи смешные в комментах. В отеле же реально можно отравить точечно одного человека из команды в 20+ лбов (+ персонал) и так, чтобы у других ни симптомчика.

Лечитесь, ребята.
+18
-3
+15
Ответ FNT
Конспирологи смешные в комментах. В отеле же реально можно отравить точечно одного человека из команды в 20+ лбов (+ персонал) и так, чтобы у других ни симптомчика. Лечитесь, ребята.
А чё нет-то? Старичок приказал генномодифицированным комарам вместе с укусами вколоть токсин, реагирующий на бельгийский генотип!
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По-любому, Перец!
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Ответ xjsxfkpft8
более неадекватный коммент видел только у риго…
Это его брат, сводный. Поэтому не дотягивает
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Ответ shick
Рамос вышел на смену поваром. Узнал какое блюдо будет есть Дебрюйне и траванул по старой дружбе с Пересом
Все игроки и делегация МС ели ту же гречку, котлеты, блины с творогом и компот … но отравился он один😄
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