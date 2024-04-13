Де Брюйне отравился едой в отеле перед игрой с «Реалом». В «Сити» боялись массового отравления

Кевин де Брюйне считает, что отравился едой в отеле перед игрой с «Реалом» в ЛЧ.

« » на выезде сыграл вничью с мадридским « » (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Де Брюйне почувствовал себя плохо перед игрой и не принял участие в матче. Игрока рвало в раздевалке перед началом игры.

Сам игрок считает, что он отравился едой в отеле за несколько часов до начала матча. В клубе были очень обеспокоены возможным массовым отравлением, однако этого не случилось.

Также сообщается, что уже вернулся к тренировкам и, скорее всего, примет участие в домашней игре против «Лутона».