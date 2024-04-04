Захарова о Париже-2024: «Нашим гражданам следует быть максимально осторожными. Возможны провокации, незаконные задержания, похищения»

Захарова заявила о возможных провокациях в отношении россиян в Париже.

— Посол России во Франции Мешков предупредил туристов и спортсменов, желающих поехать на ОИ, о рисках непредвиденных ситуаций и ограниченных возможностях получить помощь, так как МИД Франции полностью игнорирует наших послов. Как обезопасить себя россиянам? Как МИД РФ сможет поддержать россиян?

— Эти заявления нашего посла не политизированы, это констатация факта. Париж не просто самоустранился от своих прямых обязанностей как стороны, которая принимает ОИ. Он на полную катушку участвует в том, чтобы присутствие как российских атлетов, так и граждан РФ сделать максимально затрудненным.

Не предоставляется необходимая информация нашим представительствам, нет логистической ясности. Да еще и все это подкреплено жуткими политическими заявлениями в наш адрес. Это чудовищно!

Абсолютно неприличное, аморальное заявление мэра находится за гранью того, что называется поведением в рамках международно‑правовых норм. Тут и расизм, и национализм, и политизация спорта, сегрегация.

Для Франции это должно стать показательным. Для этой страны это разрушение демократических норм и принципов. С какой стати чиновник говорит от лица всего народа, всех парижан? Работы по мониторингу мнения людей не было. Они только работают по разжиганию страстей, чтобы стравливать людей.

Идальго делает то же, что и Бах. А нашим гражданам следует быть максимально осторожными. Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний. Тут мы слышим про запугивание наших граждан. Мы обязаны ставить их на место, и мы будем это делать.

Идет же разжигание страстей и среди диаспор. Вместо сглаживания конфликтов идет стравливание и натаскивание людей друг на друга, попирая изначальные принципы Олимпийских игр, — сказала представитель МИД России Мария Захарова.