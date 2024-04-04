Захарова о Париже-2024: «Нашим гражданам следует быть максимально осторожными. Возможны провокации, незаконные задержания, похищения»

Теги Париж-2024 Политика Матч ТВ Мария Захарова Легкая атлетика

Захарова заявила о возможных провокациях в отношении россиян в Париже.

— Посол России во Франции Мешков предупредил туристов и спортсменов, желающих поехать на ОИ, о рисках непредвиденных ситуаций и ограниченных возможностях получить помощь, так как МИД Франции полностью игнорирует наших послов. Как обезопасить себя россиянам? Как МИД РФ сможет поддержать россиян?

— Эти заявления нашего посла не политизированы, это констатация факта. Париж не просто самоустранился от своих прямых обязанностей как стороны, которая принимает ОИ. Он на полную катушку участвует в том, чтобы присутствие как российских атлетов, так и граждан РФ сделать максимально затрудненным.

Не предоставляется необходимая информация нашим представительствам, нет логистической ясности. Да еще и все это подкреплено жуткими политическими заявлениями в наш адрес. Это чудовищно!

Абсолютно неприличное, аморальное заявление мэра Парижа находится за гранью того, что называется поведением в рамках международно‑правовых норм. Тут и расизм, и национализм, и политизация спорта, сегрегация.

Для Франции это должно стать показательным. Для этой страны это разрушение демократических норм и принципов. С какой стати чиновник говорит от лица всего народа, всех парижан? Работы по мониторингу мнения людей не было. Они только работают по разжиганию страстей, чтобы стравливать людей.

Идальго делает то же, что и Бах. А нашим гражданам следует быть максимально осторожными. Возможны провокации, незаконные задержания, похищения, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Похищения были путем арестов, задержаний. Тут мы слышим про запугивание наших граждан. Мы обязаны ставить их на место, и мы будем это делать.

Идет же разжигание страстей и среди диаспор. Вместо сглаживания конфликтов идет стравливание и натаскивание людей друг на друга, попирая изначальные принципы Олимпийских игр, — сказала представитель МИД России Мария Захарова.

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37 комментариев
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"Все как мы любим" не добавила?
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Всё как дома, добавила Захарова
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"Незаконные задержания" - и уезжать никуда не надо!
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второй месяц нахожусь в германии по студенческому обмену, всё подтверждаю. трижды был похищен, восемь раз задержан, и более двадцати раз спровоцирован. и это только за сегодняшнее утро!
во франции, уверен, всё обстоит ещё хуже
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+18
После того как американцы предупредили о Крокусе, Мария тоже сказала о провокации. А теперь и считает , то предупреждение доказательством вины Украины , а значит США. Это что же, если не дай бог , что то случится в Париже, то она сдала заранее пароли и явки?
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На этой неделе пятница наступила на один день раньше.
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«Ну, будем», – добавила Мария и опрокинула рюмку.
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...изнасилования (в извращенной форме), а также расчленения и поедания
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Ну тк тоже самое и в России может быть. В чём разница?
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+8
Ответ bellyashe
второй месяц нахожусь в германии по студенческому обмену, всё подтверждаю. трижды был похищен, восемь раз задержан, и более двадцати раз спровоцирован. и это только за сегодняшнее утро! во франции, уверен, всё обстоит ещё хуже
Это тебе еще повезло. А если бы ты оказался в Омэреке, тебя бы полицаи уже давно расстреляли бы. Там всех Русских Людей сразу же расстреливают.
+7
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+7
Ответ Кукушкин
Это тебе еще повезло. А если бы ты оказался в Омэреке, тебя бы полицаи уже давно расстреляли бы. Там всех Русских Людей сразу же расстреливают.
11 лет живу тут, подтверждаю - расстреливают меня каждый день, иногда дважды
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Ответ maripous
Комментарий скрыт
Да, не говори. А ты читал последнюю редакцию олимпийской хартии? Там же вообще русофобию закрепили, как миссию олимпийского движения.
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"Тут мы слышим про запугивание наших граждан. Мы обязаны ставить их на место, и мы будем это делать"
Не понял из контекста, кого и куда она собралась ставить? Каких граждан на какое место? Не первый раз замечаю, что у российских чиновников два главных врага - русский язык и логические связи
+5
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+5
Чеченец умер в отделе полиции после задержания в день теракта. Омбудсмен Солтаев: причина смерти задержанного у "Крокуса" чеченца — суицид.

И правда нашим гражданам нужно быть максимально осторожными
+4
0
+4
Наши граждане привыкли
+5
-1
+4
Ответ bellyashe
второй месяц нахожусь в германии по студенческому обмену, всё подтверждаю. трижды был похищен, восемь раз задержан, и более двадцати раз спровоцирован. и это только за сегодняшнее утро! во франции, уверен, всё обстоит ещё хуже
Если расстреляли только два раза, то тете ещё повезло
+4
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+4
Ответ sergfa76
После того как американцы предупредили о Крокусе, Мария тоже сказала о провокации. А теперь и считает , то предупреждение доказательством вины Украины , а значит США. Это что же, если не дай бог , что то случится в Париже, то она сдала заранее пароли и явки?
Вы это, прекращайте. Логика - это продажная девка русофобов. Ее вообще англосаксы придумали
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Дикие джунгли капитализма, так говорили лет сорок назад, на политинформациях.
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Ха-ха-ха! Там живут тысячи русских! Какие похищения? Пить надо меньше - меньше надо пить!
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Это да, но при чем тут Париж и Франция?
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Судя по описанию, игры проводятся в Кабуле, а не в Париже
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Тэкс, Париж вычёркиваем, остаётся Улан Батор и Ханой
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А вы послушать мировую разведку не хотите , тем самым спася жизни 150 человек? А спортсменам нашим надо опасаться грабежей и провокаций в Париже значит. Мерзость
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Маня сегодня опять в ударе
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Коротко от Захаровой: Нам опять не дают пропуска в центр Парижа.
Нашим чиновникам и дипломатам придётся сдавать билеты.
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Так олимпиада ж не в России
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Мнение Марии о том что путешествовать должны только сильно обеспеченные мы уже слышали.
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Ой возможны! Как до отъезда в Париж, так и по возвращении. Хоть в Париже можно будет расслабиться
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Сколько тысяч россиян живут во Франции прямо сейчас? Тысяч 10 наверное минимум именно с гражданством РФ. Сколько из них незаконно задерживают и похищают?))
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...и немедленно выпила.
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