Тренер сборной России по парусному спорту: «Для большинства ребят условия получения нейтрального статуса заведомо невыполнимыми»

Главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова прокомментировала ужесточение критериев для россиян, претендующих на нейтральный статус.

— Для большинства ребят из сборной условия сделаны заведомо невыполнимыми. Международная федерация в нашем виде спорта достаточно недружественная — в руководстве англосаксы, скандинавы, фон понятный — нас допустят последними.

У нас 80% сборной на 24 февраля находилось в структурах, которые упоминаются в декларации. Некоторые уволились в надежде, что смогут принять участие в международных регатах, но им это не помогло, как видите. Причем учитываются не только военные должности, но и гражданские ставки типа спортсменов-инструкторов.

Второй момент — насчет флагов. У нас по правилам на всех парусах должны быть флаги. Конечно, у каждого, кто принимал участие во всероссийских соревнованиях, найдутся фотографии в СМИ или соцсетях, где они в форме с флагом или он нанесен на парус. Это требование тоже отсекает часть спортсменов.

— Как тогда едут Жеребцова и Ушков?

— Лиза с Михаилом... немного необычные ребята, они вне системы. Да, попали в сборную в последний год, мы их привлекали к сборам команды, но тренируются за счет собственного финансирования, автономно. До СВО они находились в Италии. В общем, они сами по себе, и у них гораздо больше возможностей.

У остальных куча вопросов с финансированием — как везти матчасть, через ту же Польшу? Могут просто конфисковать или как минимум не пустить. Многим визы сейчас не дают. Большинство понимает, что нет никакого смысла пытаться, — сказала Иванова.

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